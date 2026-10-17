سازش در ۲ پرونده قتل با ورود دادستانی شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دیلمی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: صلح و سازش به‌ویژه در پرونده‌های قصاص نفس از والاترین جلوه‌های عفو، گذشت و انسانیت است که افزون بر جلوگیری از تداوم کدورت و اختلافات ریشه‌دار میان خانواده‌ها، آرامش پایدار را به جامعه و منطقه بازمی‌گرداند.

دادستان عمومی و انقلاب شادگان ضمن قدردانی از اقدام بزرگ، خداپسندانه و انسان‌دوستانه اولیای دم، تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار اجرای قاطعانه و دقیق وظایف ذاتی و قانونی خود، همواره از ظرفیت بی‌بدیل بزرگان طوایف، مصلحان اجتماعی، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و اعضای یاران صلح استقبال کرده و برای ترویج فرهنگ اصیل عفو و اصلاح ذات‌البین به‌صورت ویژه حمایت و بسترسازی می‌کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم تعامل معتمدان با دستگاه قضایی و تقویت سنت حسنه میانجی‌گری، شاهد گسترش بیش از پیش روحیه گذشت و کاهش دعاوی در منطقه باشیم.