به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای در تشریح تحقق صلح و سازش در یک پرونده قصاص اظهار کرد: در راستای «پویش مردمی به عشق ایران عزیز میبخشم» و با هدف ترویج فرهنگ عفو و گذشت، اولیایدم یک پرونده قصاص نفس پس از ۱۳ سال تحمل کیفر محکومعلیه، از حق خود گذشتند.
وی با بیان اینکه این محکومعلیه از سال ۱۳۹۲ در زندان به سر میبرد، افزود: این صلح ارزشمند با تلاشهای مستمر ستاد صبر، اعضای کارگروه مشترک صلح و سازش ادارهکل زندانهای استان، شوراهای حل اختلاف و همچنین بهرهگیری از ظرفیت معتمدان محلی، سادات، شیوخ، خوانین و خیران محقق شد.
معاون حل اختلاف استان خوزستان در رابطه با اهمیت این اقدام انساندوستانه توضیح داد: گذشت اولیایدم، حرکتی اخلاقی و اجتماعی است که آثار و برکات آن به کل جامعه بازمیگردد و وقتی خانوادهای داغدار با وجود سالها رنج و اندوه، راه عفو را انتخاب میکند به تحکیم بنیانهای صلح و امنیت اجتماعی کمک میکند.
حجت الاسلام امانتبهبهانی با تأکید بر اینکه «پویش به عشق ایران عزیز میبخشم» درصدد نهادینهسازی فرهنگ مدارا و گفتگو در جامعه است، تصریح کرد: دستگاه قضایی استان با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و مردمی، حمایت از حرکتهای صلحمحور را در اولویت قرار داده و امیدواریم با استمرار این پویشها، شاهد گسترش هرچه بیشتر فرهنگ گذشت در سطح جامعه باشیم.
نظر شما