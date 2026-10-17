  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

جزئیات کسب سهمیه تیراندازی المپیک ۲۰۲۸ مشخص شد

جزئیات کسب سهمیه تیراندازی المپیک ۲۰۲۸ مشخص شد

مسابقات کسب سهمیه المپیک لس‌آنجلس در رشته تیراندازی از رقابت‌های جهانی دوحه آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) سازوکار کسب سهمیه رقابت‌های تیراندازی در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را اعلام کرد که بر اساس این برنامه در مجموع ۳۴۰ سهمیه به ورزشکاران این رشته اختصاص خواهد یافت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده هر کشور می‌تواند حداکثر ۲۴ سهمیه شامل ۱۲ سهمیه در بخش مردان و ۱۲ سهمیه در بخش زنان به دست آورد. همچنین حضور در رقابت‌های تیراندازی المپیک محدودیت سنی ندارد.

مسابقات زنان و مردان در ۶ ماده تفنگ بادی ۱۰ متر، تفنگ سه وضعیت، تپانچه بادی ۱۰ متر، تپانچه ۲۵ متر، تراپ و اسکیت برگزار خواهد شد.

فرآیند توزیع سهمیه‌های المپیک در رشته تیراندازی از سال ۲۰۲۶ و با برگزاری مسابقات جهانی دوحه (قطر)آغاز می‌شود. این رقابت‌ها طبق برنامه از اول تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۰ تا ۲۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و ۳۶ سهمیه المپیک در جریان آن توزیع می‌شود.

در ادامه این مسیر تیراندازان در رقابت‌های کسب سهمیه سال ۲۰۲۷ نیز فرصت خواهند داشت تا با حضور در مسابقات پیش‌بینی‌شده در کشورهای کره جنوبی، مصر، هند، جمهوری آذربایجان، آلمان، ایتالیا، مکزیک و چین برای دستیابی به سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس تلاش کنند.

کد مطلب 6980375
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها