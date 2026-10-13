به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان از ۱۰ تا ۲۳ آبان‌ماه در دوحه قطر برگزار می‌شود؛ رقابت‌هایی که علاوه بر تعیین قهرمانان جهان نخستین فرصت رسمی برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ به شمار می‌رود. در آستانه این رویداد مهم فدراسیون تیراندازی اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه را از ۲۰ مهر آغاز کرده اردویی که تا ۸ آبان ادامه خواهد داشت.

نکته قابل توجه در فهرست جدید کاهش تعداد نفرات دعوت‌شده در مقایسه با ترکیب تیراندازان حاضر در بازی‌های آسیایی ناگویاست؛ تغییری که پس از عملکرد کم‌فروغ تیراندازی ایران در این بازی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. کاروان تیراندازی ایران در ناگویا تنها یک مدال برنز در تپانچه میکس به دست آورد نتیجه‌ای که بار دیگر پرسش‌هایی درباره ترکیب تیم ملی و نحوه ارزیابی عملکرد ملی‌پوشان مطرح کرد.

غایبان سرشناس اردوی تیراندازی برای قطر

در رشته تفنگ نجمه خدمتی، شرمینه چهل‌امیرانی، هلیا خمسه، ساینا تیموری و امیرمحمد نکونام به اردوی آماده‌سازی دعوت شده‌اند. هدایت این تیم را محمد زائر رضایی بر عهده دارد و امیرحسین گلپسند و محمدحسین کریمی نیز به‌عنوان مربی در کادر فنی حضور دارند.

در ترکیب حاضر در ناگویا علاوه بر خدمتی، چهل‌امیرانی و نکونام نام‌هایی چون پوریا نوروزیان و فاطمه امینی نیز دیده می‌شد اما این دو تیرانداز در فهرست اعلام‌شده برای اردوی قطر حضور ندارند.

در رشته تپانچه نیز هانیه رستمیان، سامیه یاسی و وحید گل‌خندان به اردوی آماده‌سازی دعوت شده‌اند تا تمرینات خود را زیر نظر مریم سلطانی سرمربی تیم دنبال کنند. در مقابل نام جواد فروغی، رسول عفتی و زینب طوماری که در بازی‌های آسیایی ناگویا در ترکیب تیم ایران حضور داشتند در فهرست فعلی دیده نمی‌شود.

حذف فروغی و تصمیمی قابل توجه پس از انتقادها

مهم‌ترین نکته در فهرست جدید تپانچه غیبت جواد فروغی قهرمان المپیک توکیو است. چهره‌ای که حضورش در ترکیب تیم اعزامی به ناگویا نیز با انتقادهایی همراه بود. فروغی در بازی‌های آسیایی در تپانچه بادی مردان به رتبه سی‌وچهارم رسید و از صعود به فینال بازماند نتیجه‌ای که فاصله او با روزهای اوجش را نشان می‌داد. حالا نام او در فهرست اردوی آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی جهان و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک دیده نمی‌شود؛ اتفاقی که با توجه به سابقه قهرمانی او در المپیک ۲۰۲۰ توکیو از تغییرات قابل توجه ترکیب تپانچه به شمار می‌رود.

تیراندازی ایران در اندیشه جبران ناکامی

در مجموع فهرست جدید اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه هشت ورزشکار را در بر می‌گیرد این در حالی است که در این دو رشته ۱۲ تیرانداز در بازی‌های آسیایی ناگویا حضور داشتند. غیبت چند چهره باسابقه از جمله جواد فروغی، پوریا نوروزیان و زینب طوماری در کنار دعوت از نفرات جدیدتر از تغییراتی حکایت دارد که پس از ناکامی تیراندازی ایران در ناگویا و کسب تنها یک مدال برنز در ترکیب ملی‌پوشان این دو رشته رقم خورده است.

این تغییرات تنها به تفنگ و تپانچه محدود نمی‌شود. در رشته اهداف پروازی نیز فدراسیون با تغییر سرمربی پیام رجایی را جایگزین علی افسری کرده است. تصمیمی که در کنار تغییرات فهرست اردو نشانه‌ای از حرکت فدراسیون به سمت بازنگری در بخش‌های مختلف تیم‌های ملی پس از نتایج ناگویا به شمار می‌رود.

حالا نخستین آزمون این رویکرد تازه مسابقات قهرمانی جهان در دوحه قطر خواهد بود رقابت‌هایی که از ۱۰ تا ۲۳ آبان برگزار می‌شود و نخستین مرحله توزیع سهمیه المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز به شمار می‌رود. برای تیراندازی ایران این مسابقات فرصتی است تا تغییرات اعمال‌شده در ترکیب ورزشکاران و کادر فنی را در میدان رقابت محک بزند و نشان دهد آیا بازنگری‌های صورت‌گرفته می‌تواند به نتایجی متفاوت از ناگویا منجر شود یا خیر.