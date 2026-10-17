ثبت ۶۶۲ مطالبه مردمی در سامانه «سو» همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین شریعتی با تبیین اهداف و کارکردهای سامانه جامع «سو» اظهار کرد: این سامانه با هدف تقویت ساز و کار نظارت همگانی، پیگیری هدفمند مطالبات شهروندان و ارتقای سطح پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده و بستر مناسبی برای ارتباط مستقیم و دو سویه مردم با مسئولان فراهم آورده است.

وی با تاکید بر جایگاه نظارتی ستاد افزود: ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نهادی فرا قوه‌ای در راستای ماموریت‌های قانونی خود از ظرفیت سامانه جامع «سو» برای تسهیل کانال‌های ارتباطی جامعه با مدیران، تسریع در گره‌گشایی از مسائل و تثبیت الگوهای پاسخگویی بهره می‌گیرد.

معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان با اشاره به سرفصل‌های بیانیه گام دوم انقلاب پیرامون خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی تصریح کرد: به کارگیری ابزارهای نوین در حوزه مطالبه‌گری گامی راهبردی در راستای تعمیق مشارکت آحاد جامعه و تحقق رویکردهای جهادی و مردم پایه به شمار می‌رود.

امکان رصد برخط فرایند رسیدگی در ۱۹ حوزه تخصصی

شریعتی در تشریح ویژگی‌های فنی و عملیاتی این بستر نظارتی گفت: استقلال کامل سامانه از بدنه دولت‌ها و فراهم بودن امکان رصد برخط مراحل رسیدگی ۲ شاخصه اصلی سامانه «سو» است و شهروندان می‌توانند وضعیت گزارش ثبت شده را از لحظه ارسال تا زمان پاسخگویی و اقدام نهایی دستگاه متولی به صورت شفاف دنبال کنند.

وی با اشاره به جامعیت موضوعی این بستر افزود: سامانه جامع «سو» قابلیت ثبت مطالبه و گزارش در ۱۹ حوزه تخصصی را پیش‌بینی کرده است تا دغدغه‌های شهروندان براساس طبقه‌بندی موضوعی تفکیک و به دستگاه‌ها و مراجع مسئول مربوطه ارجاع شود.

معاون اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان شفافیت عملکردی را از اولویت‌های اصلی برشمرد و خاطرنشان کرد: گزارش‌های تحلیلی، آمار تفکیکی مطالبات و شاخص‌های سنجش پاسخگویی دستگاه‌ها به صورت دوره‌ای در قالب نمودار و جداول آماری از طریق درگاه رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی اختصاصی «سو» منتشر می‌شود تا افکار عمومی و مسئولان در جریان کیفیت پیگیری‌ها قرار گیرند.

شریعتی با اشاره به آخرین آمار عملکردی سامانه در استان همدان اعلام کرد: تاکنون ۶۶۲ مطالبه و گزارش مردمی در این درگاه به ثبت رسیده و براساس تحلیل داده‌ها حوزه صنوف با ۱۶۴ مورد، فراجا با ۶۹ مورد و مدیریت شهری و شهرداری با ۵۳ مورد بیشترین میزان فراوانی گزارش‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و پیگیری سایر مطالبات نیز از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ادامه دارد.