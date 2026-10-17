سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات و اشیاء قیمتی از منازل ویلایی در محلات مختلف سطح شهر شاهین‌شهر با شیوه و شگردی مشابه، موضوع به صورت ویژه و تخصصی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر در تشریح جزئیات این پرونده افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، رصدهای اطلاعاتی دقیق و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود در صحنه‌های سرقت، پی بردند که دو سارق غیربومی با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مجهز به پلاک سرقتی، اقدام به شناسایی منازل و انجام سرقت‌ها می‌کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی و گشت‌زنی‌های هدفمند، مخفیگاه و پاتوق این سارقان شناسایی شد که در نهایت با هماهنگی و دستور مقام قضایی (دادستان شهرستان)، یکی از سارقان طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود در شاهین‌شهر دستگیر شد و همدست وی نیز در تعقیب و گریضی ضربتی با همکاری مؤثر کارآگاهان پلیس آگاهی استان اصفهان در یکی از مناطق کلان‌شهر اصفهان به دام افتاد.

سرهنگ بدیعیان با اشاره به اعتراف صریح متهمان به ۵ فقره سرقت از منازل در سطح شاهین‌شهر خاطرنشان کرد: این افراد در جریان سرقت‌های خود بیش از ۴۰ میلیارد ریال طلا و جواهرات از داخل خانه‌ها ربوده و اموال مسروقه را به مالخران فروخته بودند که تلاش برای شناسایی و دستگیری مالخران و کشف کامل اموال همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و تجهیز منازل به سیستم‌های حفاظتی و ضدسرقت، یادآور شد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات، تشکیل پرونده مقدماتی و اعتراف به جرایم ارتکابی، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح قضائی شدند.