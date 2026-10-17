امدادرسانی هلال احمر آذربایجان شرقی به ۱۳ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، صابر جودی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به گزارش عملیات‌های امدادی این جمعیت در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در این مدت، ۱۳ حادثه در سطح استان به ثبت رسید که هفت مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی بود.

وی با تشریح ترکیب حوادث ثبت‌شده افزود: علاوه بر سوانح ترافیکی، یک حادثه جوی، یک مورد فوریت پزشکی، سه حادثه کوهستانی و یک مورد مراجعه حضوری به پایگاه امدادونجات نیز در این بازه زمانی گزارش شد. مجموع این حوادث ۱۳ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشت.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت به‌کارگیری‌شده برای پاسخگویی به حوادث بیان کرد: ۴۱ نجاتگر در قالب ۱۴ تیم عملیاتی و با استفاده از ۱۴ دستگاه خودروی امدادی در عملیات‌های این هفته حضور داشتند و خدمات لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

جودی با اشاره به پراکندگی حوادث در سطح استان اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۱۱ شهرستان درگیر حوادث بودند که تبریز و چاراویماق هر کدام با ثبت دو حادثه، بیشترین تعداد حوادث را به خود اختصاص دادند. وی همچنین تصادف‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌های اهر و میانه و وقوع سیل و آب‌گرفتگی منازل در شهرستان هوراند را از جمله حوادث شاخص هفته گذشته عنوان کرد.