به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی‌اکبر درویشی عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با جرایم اظهار کرد: پلیس فتا و مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در برخورد با افرادی که از اموال و وجوه مردم سوءاستفاده کرده بودند، اقدامات لازم را انجام داده‌اند و حساب‌های مرتبط با این پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسدود شده است.

وی افزود: در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز اقدامات گسترده‌ای انجام شده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، میزان کشفیات ۲۲۹ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی بابلسر با اشاره به کشف انواع مواد مخدر ادامه داد: شیشه، هروئین و مواد مخدری مانند گل از جمله مواردی بوده که در جریان عملیات‌های پلیس کشف شده و عوامل مرتبط با تهیه، توزیع و جابه‌جایی این مواد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سرهنگ درویشی با بیان اینکه کاهش دسترسی جوانان به مواد مخدر از اهداف اصلی پلیس است، گفت: مقابله با ترانزیت مواد مخدر و شبکه‌های مافیایی در دستور کار قرار دارد و برخورد با این افراد با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از افزایش ۷۵ درصدی دستگیری‌ها در حوزه مبارزه با مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: همکاری دستگاه‌های مرتبط در ساماندهی معتادان متجاهر نیز در حال انجام است و در این زمینه از ظرفیت مراکز ماده ۱۵ استفاده خواهد شد.

کاهش ۲۰ درصدی تلفات جاده‌ای

فرمانده انتظامی بابلسر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تصادفات اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام‌شده در حوزه راه و راهور، شاهد کاهش تلفات جاده‌ای هستیم.

وی افزود: تلفات جاده‌ای در حوزه راه و راهور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و از تلاش شبانه‌روزی نیروهای پلیس راه و راهور برای تأمین نظم و امنیت ترافیکی قدردانی می‌کنم.

سرهنگ درویشی با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط ترافیکی اظهار کرد: ارتقای انضباط ترافیکی و کاهش تلفات جاده‌ای از اولویت‌های مهم پلیس است و حضور مستمر نیروها در محورهای مواصلاتی و معابر شهری در همین راستا انجام می‌شود.

شناسایی نقطه جرم‌خیز در بابلسر

فرمانده انتظامی بابلسر همچنین درباره نقاط جرم‌خیز شهرستان گفت: در حال حاضر منطقه‌ای که به معنای واقعی کلمه دارای استمرار انواع جرایم باشد، در شهرستان وجود ندارد، اما یک نقطه آلوده در محدوده پشت امامزاده ابراهیم شناسایی شده است.

وی ادامه داد: در این منطقه تعدادی از عوامل مرتبط با سرقت، خرید و فروش اموال مسروقه و توزیع مواد مخدر شناسایی شده‌اند و طرح پاکسازی این محدوده در دستور کار قرار دارد.

درویشی با بیان اینکه منظور از نقطه آلوده، محلی با استمرار انواع جرایم است، تصریح کرد: وجود همزمان جرایمی مانند سرقت، مواد مخدر، درگیری، جرایم اخلاقی، چاقوکشی و تیراندازی و تکرار مستمر این موارد، یک منطقه را در زمره نقاط آلوده قرار می‌دهد.

فرمانده انتظامی بابلسر در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین از سوی واحدهای صنفی گفت: متصدیان کافه‌ها، رستوران‌ها و دیگر مجموعه‌های صنفی موظف به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی هستند.

وی خاطرنشان کرد: همه افرادی که در کشور فعالیت می‌کنند باید تابع قوانین جمهوری اسلامی باشند و در صورت رعایت نکردن مقررات، پلیس مطابق قانون با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.