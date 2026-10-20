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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۸

تعیین حریم ۸۷ غار کشور در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست

تعیین حریم ۸۷ غار کشور در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از درجه‌بندی حدود ۸۷ غار کشور خبر داد.

حمید ظهرابی، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از غارهای کشور اظهار کرد: کارگروه ملی کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست تاکنون درجه‌بندی حدود ۸۷ غار کشور را انجام داده است.

وی افزود: با توجه به تدوین دستورالعمل تعیین حریم غارها و درجه‌بندی انجام‌شده، امکان تعیین حریم این غارها به‌صورت مشخص، قابل اندازه‌گیری و محاسبه‌شده فراهم شده است.

صیادی در آب‌های داخلی بر اساس ظرفیت اکوسیستم

ظهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضوابط صید در آب‌های داخلی کشور گفت: بر اساس قانون، صدور مجوز صید در آب‌های داخلی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و این فرایند بر مبنای مطالعات و برنامه‌ریزی کارشناسی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در ابتدا مطالعات مربوط به برآورد ذخایر آبزیان و بررسی وضعیت زیستگاه انجام می‌شود تا میزان توان و ظرفیت منابع آبی برای برداشت مشخص شود. پس از آن، مجوز صید متناسب با ظرفیت و قابلیت اکوسیستم صادر می‌شود.

معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: صید با قلاب یا تورهایی با اندازه‌های مشخص، متناسب با شرایط هر زیستگاه و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که به ذخایر آبزیان آسیب وارد نشود و در عین حال، امکان تأمین معاش جوامع محلی نیز فراهم باشد.

وی تأکید کرد: رعایت ظرفیت اکولوژیک منابع آبی و مدیریت اصولی صید، از الزامات حفاظت از ذخایر آبزیان و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی کشور است.

کد مطلب 6980492
محدثه رمضانعلی

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