به گزارش خبرنگار مهر، داده‌های اداره کل هواشناسی گلستان نشان می‌دهد در روز شنبه ۲۵ مهرماه کمینه دمای ثبت‌شده در آزادشهر ۱۵.۷ درجه سلسیوس بوده و این شهر در فهرست سردترین نقاط استان قرار گرفته است.

بررسی دمای ایستگاه‌های هواشناسی گلستان همچنین نشان می‌دهد انبارالوم با ۳۳.۵ درجه، آق‌قلا با ۳۳.۲ درجه و پارک ملی گلستان در محدوده تنگراه با ۳۲.۹ درجه سلسیوس، از دیگر مناطق گرم استان بوده‌اند.

در سایر نقاط استان نیز بیشینه دما در گرگان ۳۱.۲ درجه، کلاله ۳۲.۶ درجه، مینودشت و مراوه‌تپه هر کدام ۳۲ درجه، گنبدکاووس ۳۱.۹ درجه، هاشم‌آباد ۳۱.۸ درجه، بندرترکمن ۳۰.۷ درجه، علی‌آبادکتول ۳۰.۵ درجه، بندرگز ۲۹.۷ درجه و کارکنده ۲۹.۱ درجه سلسیوس گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های مختلف استان نیز از ۱۳.۶ درجه در پارک ملی گلستان (تنگراه) تا ۲۱.۸ درجه در مراوه‌تپه متغیر بوده است.