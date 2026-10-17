به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر، روز شنبه در آیین گرامی‌داشت هفته پیوند اولیا و مربیان که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد با تاکید بر ضرورت تقویت مهارت‌های تربیتی خانواده‌ها، افزود: خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و بخش مهمی از شخصیت و مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش از ورود به مدرسه در محیط خانواده شکل می‌گیرد.

وی با قدردانی از وزیر آموزش‌ و پرورش به دلیل توجه به جایگاه خانواده در فرایند تربیت، اظهار کرد: از اینکه معاونت امور زنان و خانواده را همراه خود در این مسیر می‌دانید، سپاسگزارم، همچنین از همه فعالان حوزه تعلیم و تربیت که برای تقویت پیوند میان اولیا و مربیان تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در ارتقای جایگاه آموزش‌وپرورش، توسعه عدالت آموزشی، مدرسه‌سازی و بهبود کیفیت آموزش، افزود: باور داریم اگر قرار است ایران به قله‌های پیشرفت ترسیم‌شده دست پیدا کند، باید برای نیروی انسانی و این سرمایه بزرگ کشور اهمیت ویژه‌ای قائل شویم و شرایط لازم را برای رشد و پرورش کودکان فراهم کنیم تا بتوانند آینده ایران را بسازند.

بهروز آذر با بیان اینکه تمام مسئولیت تربیت بر عهده مدرسه نیست، تصریح کرد: خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و اهمیت این نهاد به اندازه‌ای است که اصل دهم قانون اساسی به موضوع خانواده اختصاص دارد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تشکیل، تعالی و حفظ قداست آن تأکید می‌کند.

وی ادامه داد: کودکان برای نخستین بار در خانواده زندگی اجتماعی، برقراری ارتباط با دیگران، ایثار، صبر، فداکاری، اصلاح الگوی مصرف و رعایت حقوق شهروندی را می‌آموزند و بسیاری از بنیان‌های شخصیتی کودک پیش از ورود به مدرسه شکل می‌گیرد و مدرسه می‌تواند به تثبیت و تقویت آموخته‌های او کمک کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: اگر برخی از مسائل اساسی در محیط خانواده حل نشده باشد، مربیان برای اصلاح و جبران آن‌ها باید تلاش زیادی انجام دهند، ازاین‌رو، ضروری است نقش خانواده را به‌درستی بشناسیم و برای توانمندسازی آن برنامه‌ریزی کنیم.

بهروز آذر با اشاره به چالش‌های دنیای امروز و تاثیر آن‌ها بر نهاد خانواده، گفت: خانواده‌ها در جهان امروز تحت تاثیر تغییرات فناوری‌های نوین، تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت، مسائل جمعیتی و تحولات شهرنشینی قرار دارند. شدت این چالش‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، اما در همه این شرایط، توانمندسازی خانواده‌ها اهمیت دارد.

وی افزود: باید به خانواده‌ها کمک کنیم تا بتوانند در مسیر تربیت فرزندان گام‌های درستی بردارند و کودکان و نوجوانان را برای پاسداری از سرمایه‌های فرهنگی کشور و ساختن آینده‌ای بهتر آماده کنند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر ظرفیت انجمن اولیا و مربیان در تقویت خانواده‌ها، از حمایت این معاونت از برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش در این زمینه خبر داد.

وی اظهار کرد: برای انجمن اولیا و مربیان جایگاه ویژه‌ای قائل هستیم و خود را در کنار وزارت آموزش‌وپرورش تعریف می‌کنیم. در مسیر پیگیری تشکیل سازمان انجمن اولیا و مربیان در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تلاش کردیم موانع موجود برطرف شود و همچنان در این مسیر از وزارت آموزش‌وپرورش حمایت خواهیم کرد. باور داریم با استفاده از ظرفیت‌های انجمن اولیا و مربیان، می‌توان در گوشه‌وکنار کشور به خانواده‌ها کمک کرد و زمینه توانمندسازی آن‌ها را فراهم آورد.

بهروزآذر با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی به والدین، سه مهارت گفت‌وگوی موثر، کنترل خشم و مدیریت حل تعارض را از نیازهای مهم خانواده‌های امروز برشمرد.

وی با بیان اینکه تقویت گفت‌وگو باید از خود والدین آغاز شود، گفت: خانواده‌ها ابتدا باید مهارت گفت‌وگو را در خود تقویت کنند تا بتوانند این مهارت را در ارتباط با فرزندانشان نیز توسعه دهند. تا زمانی که فرد این مهارت را نیاموخته و در وجود خود نهادینه نکرده باشد، نمی‌تواند گفت‌وگوی مؤثری با فرزندش داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: گفت‌وگوی موثر از شنیدن موثر، قضاوت نکردن و مواجهه با ذهنی باز آغاز می‌شود. همچنین باید مهارت کنترل و مدیریت خشم را از درون خانواده تقویت کنیم و در کنار آن، مهارت مدیریت و حل تعارض را در میان شهروندان توسعه دهیم.

وی تصریح کرد: اگر این سه مهارت از دوران کودکی در خانواده‌ها شکل بگیرند و سپس در مدرسه تقویت شوند، می‌توان امیدوار بود نوجوانان در زمان ورود به عرصه تصمیم‌گیری، زندگی اجتماعی، کسب‌وکار و کارآفرینی، مسئولیت‌پذیرتر باشند، گفت‌وگو را بپذیرند و برای حل مسائل به دنبال راه‌حل‌های مناسب بگردند.

بهروزآذراز مشارکت خانواده‌ها در برنامه‌های آموزش‌وپرورش، به نقش اولیا و مربیان در نهضت مدرسه‌سازی و بازسازی مدارس اشاره کرد و گفت: در کنار تمام تلاش‌هایی که خانواده‌ها در حوزه تربیت انجام می‌دهند، در یک سال گذشته و به‌ویژه در نهضت مدرسه‌سازی نیز پابه‌پای اعضای دولت حضور داشتند.

وی افزود: بیش از ۴۰ درصد مدارس با کمک اولیا و مربیان بازسازی شدند و انتظار داریم این همراهی در حوزه توانمندسازی خانواده‌ها نیز ادامه پیدا کند تا بتوانیم سه مهارت اساسی گفت‌وگوی مؤثر، کنترل خشم و مدیریت حل تعارض را در میان شهروندان توسعه دهیم و به پرورش فرزندانی توانمندتر کمک کنیم.