حرکت البرز به سمت هوشمندسازی مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، توحید شیریزاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز، در نشست خبری از اختصاص حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی، مدارس و شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: افزایش تاب‌آوری انرژی در مراکز خدمات‌رسان از اولویت‌های برنامه‌ریزی استان است.

وی اظهار کرد: در چارچوب توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۵، منابعی برای تأمین پنل‌های خورشیدی در نظر گرفته شده است تا دستگاه‌های اجرایی و مراکز عمومی بتوانند بخشی از نیاز انرژی خود را از این طریق تأمین کنند.

وی افزود: هدف‌گذاری استان، توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی در مدارس، ادارات، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت است تا پایداری خدمات‌رسانی در زمان بروز محدودیت‌های انرژی افزایش یابد.

شیرزاد با اشاره به تفاوت نصب پنل‌های خورشیدی روی ساختمان‌ها با ایجاد نیروگاه‌های متمرکز گفت: استفاده از ظرفیت پشت‌بام ساختمان‌ها می‌تواند بخشی از نیاز انرژی مراکز مصرف را تأمین کند و در مقایسه با برخی طرح‌های متمرکز، نیاز کمتری به توسعه زیرساخت‌های انتقال برق داشته باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز ادامه داد: توسعه این طرح‌ها می‌تواند در کاهش فشار بر شبکه برق و کمک به جبران ناترازی انرژی مؤثر باشد.

البرز از نظر سرعت توسعه پنل‌های خورشیدی پیشتاز است

شیرزاد با بیان اینکه البرز از نظر سرعت توسعه پنل‌های خورشیدی جایگاه نخست کشور را دارد، گفت: این جایگاه به سرعت پیشرفت طرح‌ها مربوط است، نه لزوماً وسعت ظرفیت نصب‌شده.

وی افزود: محدودیت وسعت استان و شرایط زمین، از جمله عواملی است که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی متمرکز را با محدودیت مواجه می‌کند. با وجود این، استفاده از ظرفیت ساختمان‌های اداری، واحدهای صنعتی و سایر فضاهای قابل استفاده می‌تواند به توسعه این انرژی کمک کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اشاره به اهمیت تأمین مالی پروژه‌ها گفت: کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌های استان تشکیل شده‌اند و اعتبارات موردنیاز طرح‌ها در چارچوب منابع مصوب بررسی و توزیع شده است.

هوشمندسازی مدارس حرکت به سمت آموزش نوین

شیرزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: آموزش در بسیاری از مدارس همچنان با روش‌های سنتی انجام می‌شود و لازم است زیرساخت‌های آموزشی متناسب با نیازهای جدید توسعه یابد.

وی با اشاره به آغاز مطالعات و اقدامات مقدماتی هوشمندسازی مدارس در سطح کشور طی حدود یک سال اخیر، بر ضرورت حرکت به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در آموزش تأکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با طرح موضوع هوشمندسازی مدارس در کنار توسعه انرژی‌های خورشیدی، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی و افزایش تاب‌آوری مراکز عمومی تأکید کرد.