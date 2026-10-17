به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گوهری بعدازظهر شنبه در بازدید از نمایشگاه دست‌سازه‌های نابینایان و کم‌بینایان در خانه کرد سنندج، از نزدیک با آثار هنری و مهارت‌های شرکت‌کنندگان آشنا شد.

گوهری در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های هنری و مهارتی افراد دارای آسیب بینایی، بر اهمیت فراهم‌کردن فرصت برای معرفی دستاوردهای آنان تأکید کرد و گفت: شناسایی استعدادها و حمایت از توانمندی‌های این افراد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتمادبه‌نفس، استقلال فردی و حضور مؤثرتر آنان در جامعه باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با بیان اینکه نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای آشنایی جامعه با توانایی‌های افراد نابینا و کم‌بینا فراهم می‌کنند، افزود: فراهم‌کردن زمینه عرضه محصولات دست‌ساز این هنرمندان، علاوه بر معرفی مهارت‌های آنان، می‌تواند به توسعه تعاملات اجتماعی و ایجاد فرصت‌های درآمدزایی کمک کند.

در بخشی از این نمایشگاه، یکی از اعضای نابینای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان نیز آثار و توانمندی‌های خود را در کنار دیگر شرکت‌کنندگان به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه دست‌سازه‌های نابینایان و کم‌بینایان در خانه کرد سنندج، با معرفی آثار و مهارت‌های این افراد، بر ضرورت توجه به دسترس‌پذیری فرهنگی، فرصت‌های برابر و حمایت از مشارکت فعال آنان در فعالیت‌های هنری و اجتماعی تأکید دارد.

در این نمایشگاه، دست‌سازه‌هایی در رشته‌های صنایع چوب، سفالگری، قالی‌بافی و گلیم‌بافی، جواهرسازی و صنایع چرم به نمایش درآمده است. آموزش خط بریل و معرفی کتاب‌های ویژه افراد نابینا و کم‌بینا نیز از دیگر بخش‌های این رویداد است.