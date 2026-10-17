قادری: مشکلات ترافیکی مسکن ملی وحدت باید پیش از اسکان گسترده رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری، عصر شنبه در نشست بررسی و رفع مشکلات سایت مسکن ملی شهرک وحدت سنندج، بر ضرورت پیش‌بینی زیرساخت‌های ترافیکی و مدیریت روان‌آب‌های سطحی پیش از افزایش جمعیت این محدوده تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی سایت مسکن ملی وحدت اظهار کرد: این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین سایت‌های مسکن استان است و باید پیش از بارگذاری جمعیتی آن، برای رفع مشکلات ترافیکی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز چاره‌اندیشی شود.

قادری افزود: حل معضل ترافیک شهری نیازمند نگاهی جامع و بررسی همه مسیرهای ارتباطی است؛ چراکه در صورت اجرای راهکارهای مقطعی، مشکل ترافیک برطرف نمی‌شود و تنها از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال می‌یابد.

وی اتصال بلوار کردستان به بلوار آزادگان، امتداد آن تا بلوار ۳۶ متری اسلام‌آباد و در نهایت اتصال به کمربندی آبیدر را از ضرورت‌های پیشگیری از شکل‌گیری گره‌های ترافیکی در شهرک وحدت عنوان کرد.

ساماندهی روان‌آب‌ها در پایین‌دست شهرک وحدت

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به موقعیت ارتفاعی شهرک وحدت و پیامدهای ساخت‌وساز در این محدوده گفت: توسعه ساخت‌وسازها می‌تواند مسیر جریان روان‌آب‌های سطحی را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین ساماندهی و مدیریت دفع آب‌های سطحی در مناطق پایین‌دست باید با جدیت دنبال شود.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور با وجود مشکلات پیش‌رو در حال اجراست، اظهار کرد: اجرای این طرح مسئولیت یک دستگاه خاص نیست، بلکه به مجموعه دولت تعلق دارد و همه دستگاه‌های اجرایی باید برای پیشبرد پروژه‌ها و انجام تعهدات خود همکاری کنند.

وی همچنین به تفاهم‌نامه منعقدشده با مجوز شورای عالی مسکن برای تهاتر زمین در ازای پرداخت مطالبات پیمانکاران اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف رفع مشکلات مردم و تسهیل روند اجرای پروژه‌ها منعقد شده و اجرای آن در استان‌ها به همراهی و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.