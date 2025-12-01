به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره تن لهونی بعدازظهر دوشنبه در آئین افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح «تکیه چمن» سنندج با اشاره به نقش مهم این طرح در کاهش بار ترافیکی شهر گفت: این پروژه یکی از نیازهای اساسی شهر سنندج بود که با اتصال محورهای جنوبی و بهاران به کمربندی، موجب روانسازی تردد و کاهش مشکلات ترافیکی خواهد شد.
لهونی با قدردانی از شهردار سنندج، اعضای شورای شهر، مدیران دستگاههای اجرایی و اصحاب رسانه اظهار کرد: همه مجموعهها برای اجرای این پروژه همکاری کردند و این همافزایی قابل تقدیر است و البته مشکلات و نیازهای دیگری نیز در حوزه اجتماعی و شهری وجود دارد که در اولویت برنامههای ما قرار دارد و با جدیت پیگیری خواهند شد.
وی با اشاره به همکاری نیروهای نظامی برای ادامه پروژههای شهری افزود: فرماندهان ارتش و سپاه کردستان برای تسهیل امور مربوط به مسیرهای عبوری از محدوده پادگانها اعلام آمادگی کردهاند و مکاتبات و مراحل اجرایی آن آغاز شده است.
استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد با تکمیل امتداد بلوار استان و سایر پروژههای مرتبط، بخشی از مشکلات ترافیکی سنندج در آینده نزدیک برطرف شود.
لهونی در پایان ضمن تقدیر از دستاندرکاران پروژه، افتتاح این طرح را به شهروندان سنندجی تبریک گفت.
نظر شما