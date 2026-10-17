به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه شنبه ۲۵ مهر در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو اردکان اظهار داشت: خوشحالم یک بار دیگر در خدمت اصحاب رسانه اصفهان هستم، خاطرات خوبی در اصفهان داشتم؛ از کادفنی قبلی ذوب‌آهن تشکر می‌کنم و آرزوی موفقیت دارم.

وی افزود: پروژه قبلی که انجام شد پروژه خوبی بود، مشکلات زیادی بود اما انجام شد، در ۲۴ ساعت گذشته متوجه شدم با زمانی که تیم را تحویل دادم خیلی تفاوت وجود دارد.

ربیعی تصریح کرد: باور ذهنی برای من خیلی مهم است و حتما با بازیکنان در این خصوص صحبت خواهم کرد، نتیجه این صحبت‌ها ۲ تا ۳ هفته دیگر مشخص خواهد شد.

سرمربی ذوبی‌آهن در خصوص دلایل بازگشت به این تیم گفت: هنوز بر آن باور هستم که تصمیم دو سال پیش درست بود و ذوب‌آهن باید دیدگاه والاتری نسبت به آن‌چه می‌خواست داشته باشد.

وی ادامه داد: جلسه‌ای که با مدیران داشتیم قول هایی داده شد که امیدوارم به آن عمل شود و من هم با در نظر گرفتن این صحبت‌ها مشتاق تر از گذشته هستم.

ربیعی با بیان این که ۲ سالی که در ذوب‌آهن بودم، هواداران خیلی به من کمک کردند، خاطرنشان کرد: آن‌ها مرا فریاد زدند و فکر می‌کنم بیش از ۲۰۰ تماس از اصفهان داشتم، وقتی جایی با تمام وجود به من اعلام نیاز می‌کنند، بی‌انصافی بود اگر قبول نمی‌کردم.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: دوست ندارم به عقب بازگردم، ممکن است مشکلاتی داشته باشیم و باید در جایگاه بهتری باشیم؛ کل مجموعه تیم این موضوع را درک می‌کنند؛ ۲ تا ۳ هفته قبل از آخرین حضور من در ذوب‌آهن باشگاه از من برنامه خواست.

وی افزود: اگر استقلال‌، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور را کنار بگذاریم، ما دو سال قهرمان و نائب قهرمان لیگ شدیم اما مدیران وقت دوست نداشتند بیش از این بالا برویم و همکاری ادامه پیدا نکرد.

ربیعی تصریح کرد: هواداران اصفهان فوتبال فهم هستند، وعده پوشالی نمی‌دهم اما باید روز به روز بهتر باشیم؛ ذوب‌آهن و سپاهان آکادمی دارند و سیکل رشد بازیکن در آن‌ها طی می‌شود، ذوب‌آهن تیم سایه هم دارد که در لیگ دسته دوم حضور خواهد داشت.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: جوانان‌ خوبی در ذوب داریم لیست تیم تکمیل است و باید با این بازیکنان ادامه دهیم؛ تیم اصلی را تا حدودی شناخت دارم اما جوانان را باید بیشتر بشناسم.

وی افزود: ۴، ۵ بازیکن در دوره گذشته پرورش دادیم که یکی دانیال ایری بود و دیگری پوریا مختاری؛ با شیب ملایم باید به جوانان فرصت داد، امیدوارم تعداد این بازیکنان بیشتر شود.

ربیعی با بیان این که نمی‌تواند مشکلات قبلی را بگوید، افزود: اگر این کار را انجام دهم به تیم مقابل کمک می‌شود، مشکلات فقط فنی نیست، زمین تمرین شرایط خوبی ندارد و باشگاه قول داده است که این شرایط بهتر شود؛ مشکلات را باید دست در دست هم با در نظر گرفتن شرایط کشور حل کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن در خصوص دستیاران خود گفت: مولایی و بختیاری‌زاده از کادر قبل حفظ شدند؛ پالیزوان و حسین پاشایی به کادر اضافه شدند و تا آخر هفته کادر تکمیل خواهد شد.

وی با در خصوص این که آیا جمله تیم را من نبستم را به کار خواهد برد، گفت: من گفتم که باید از بهانه‌ها جلوتر باشیم، امیدوارم شرایط به گونه‌ای پیش برود که به قول شما این جمله تکراری را تا پایان فصل به کار نبرم.

ربیعی افزود: با اتفاقاتی که در ابتدای فصل برای من افتاد، دوست نداشتم خیلی زود مشغول به کار شوم، از فدراسیون فوتبال، نفت آبادان و فجرسپاسی به خاطر پیشنهادهایشان تشکر می‌کنم.

سرمربی ذوب‌آهن در پایان گفت: ذوب‌آهن را با قلبم انتخاب کردم، باشگاه بسیار بزرگی است، صحبت از اصالت و قدمت است، بیش از ۶۰ سال قدمت دارد و خیلی برای ایران افتخارآفرینی کرده است؛ قلب ما و هواداران در هم تنیده است، امیدوارم این محبوبیت را حفظ کنم.