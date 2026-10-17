میزبانی ایلام از جشنواره مرشدان ایران زمین

جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی جشنواره مرشدان ایران زمین در استان اظهار کرد: این جشنواره بیست‌وسوم و بیست‌چهارم مهرماه با حضور نزدیک به ۱۵۰ مرشد نوجوان و جوان برگزار شده است.

وی افزود: در سه سال گذشته با دعوت از پیشکسوتان و جذب جوانان و نوجوانان، شمار ورزشکاران این رشته در استان افزایش یافته و امروز وضعیت مناسبی در این حوزه داریم.

وی تصریح کرد: جشنواره مرشدان ایران زمین برای نخستین بار به میزبانی استان ایلام برگزار و در آن، بهترین مرشدان کشور از جمله رئیس انجمن مرشدان و شش مدرس و مرشد برجسته حضور داشتند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام خاطرنشان کرد: مرشدان جوان در این جشنواره در بخش‌های گروهی و انفرادی با یکدیگر رقابت کردند.

وی با اشاره به فرهنگ پهلوانی افزود: این فرهنگ بر پایه جوانمردی، گذشت و احترام به دیگران بنا شده و نسل امروز می‌تواند با الگو قرار دادن پوریای ولی و جهان‌پهلوان تختی، از اخلاقیات نیک انسانی بهره‌مند شود.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با میزبانی این جشنواره، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر ورزش زورخانه‌ای در استان باشیم و نسل جوان با فرهنگ پهلوانی بیش از پیش آشنا شود.