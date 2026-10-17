حمید محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: ز اول فروردین‌ ماه تا ۲۴ مهرماه سال جاری از حضور نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در صحنه یک هزار و ۱۲۱ حادثه و ارائه خدمات امداد و نجات به حادثه‌ دیدگان خبر داد و افزود: در این مدت ۲ هزار و ۵۷۸ مصدوم تحت پوشش خدمات امدادی قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: از تعداد مصدومان ۷۷۵ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۹۰ نفر نیز پس از دریافت خدمات لازم، در محل حادثه درمان شدند.

محبوبی، اظهار کرد: در جریان عملیات‌های امداد و نجات، ۸۹ نفر با اجرای عملیات نجات فنی و رهاسازی از شرایط حادثه نجات یافتند و یک‌هزار و ۷۷ نفر نیز از خدمات امدادرسانی نیروهای عملیاتی بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: همچنین ۱۲۷ نفر با هدف حفظ ایمنی و دور شدن از شرایط خطر به اماکن امن منتقل شدند،نیروهای امدادی هلال‌احمر در حوادث طبیعی نیز با اجرای عملیات رهاسازی، ۱۷۱ دستگاه خودرو را آزاد کردند، عملیاتی که در مجموع به ارائه خدمات به ۴۴۳ نفر انجامید.

وی با تاکید بر نقش نیروهای عملیاتی در پاسخگویی به حوادث و شرایط اضطراری خاطرنشان کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، ۴ هزار و ۱۱۲ نیروی عملیاتی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در قالب یک‌هزار و ۲۹۷ تیم عملیاتی در مأموریت‌های امدادی مشارکت داشتند.