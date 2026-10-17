بررسی علت مسمومیت ۱۳ نفر در بجنورد ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در پی گزارش بروز موارد مسمومیت احتمالی ناشی از مصرف گیاه مشکوک از بیمارستان، بررسی‌های تخصصی و اقدامات بهداشتی لازم از سوی مرکز بهداشت شهرستان بجنورد در حال انجام است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، ۱۳ نفر پس از مصرف غذای محلی (آش) با علائم مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. در پی دریافت گزارش این موارد از مراکز درمانی، بررسی‌های اپیدمیولوژیک، پیگیری وضعیت افراد آسیب‌دیده و اقدامات لازم برای شناسایی منبع احتمالی مسمومیت در دستور کار قرار گرفت.

در همین راستا، نمونه‌برداری از غذای طبخ‌شده انجام و نمونه‌های مربوط برای بررسی‌های تخصصی و شناسایی عامل احتمالی مسمومیت به آزمایشگاه ارسال شده است. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیگیری ابعاد مختلف موضوع، در چارچوب وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌ها، انجام می‌شود.

مرکز بهداشت بجنورد با توجه به گزارش‌های منتشرشده درباره احتمال ارتباط این حادثه با آلودگی سبزی مصرفی به گیاه سمی تاتوره تأکید کرد: تعیین قطعی عامل و منشأ مسمومیت، منوط به دریافت نتایج آزمایشگاهی و تکمیل بررسی‌های کارشناسی است و تا آن زمان نمی‌توان درباره علت نهایی حادثه اظهارنظر قطعی کرد.

این مرکز ضمن تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در تهیه و مصرف مواد غذایی، از شهروندان درخواست کرد از مصرف باقی‌مانده مواد غذایی و سبزی‌های مشکوک مرتبط با این حادثه خودداری کنند و در صورت بروز علائم مشکوک به مسمومیت، در اسرع وقت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

نتایج بررسی‌های تخصصی و اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه، پس از دریافت پاسخ آزمایش‌ها و جمع‌بندی نهایی، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.