سرچشمه خوانسار دوباره پر آب شد

محسن جاپلقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه پارک ملی سرچشمه به‌عنوان شاخص‌ترین جاذبه گردشگری شهر اظهار کرد: این روزها این مجموعه میزبان انبوهی از مسافران و گردشگران از اقصی نقاط کشور است.

وی افزود: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و گردشگران، پروژه بهسازی و ساماندهی رودخانه مرکزی سرچشمه و همچنین راه‌اندازی آبشار مصنوعی جدید به همت مدیریت شهری اجرا شد که با استقبال بسیار خوب مسافران مواجه شده است.

شهردار خوانسار با اشاره به راه‌اندازی سیستم گردش آب (سیرکولاسیون) رودخانه مرکزی پارک سرچشمه بیان کرد: با اجرای اقدامات فنی و عملیاتی و پس از آماده‌سازی، این سیستم فعال شد و جریان آب در مسیر رودخانه برقرار شد تا یکی از جلوه‌های شاخص طبیعی و گردشگری شهر بار دیگر جان تازه‌ای بگیرد.

جاپلقی ابراز کرد: جریان دوباره آب در رودخانه مرکزی، علاوه بر ایجاد طراوت و زیبایی بصری در فضای پارک، به ارتقای کیفیت محیطی و افزایش جذابیت این مجموعه برای شهروندان و گردشگران کمک خواهد کرد.

وی با بیان اینکه پارک سرچشمه یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری خوانسار به شمار می‌رود، تصریح کرد: با جاری شدن دوباره آب در رودخانه مرکزی، این مجموعه چهره‌ای تازه به خود گرفته و تصویری از طبیعت زنده خوانسار بار دیگر در قلب شهر جریان پیدا کرده است.

شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فراهم کردن محیطی باطراوت و آرامش‌بخش، از مهم‌ترین اهداف شهرداری خوانسار در راستای اعتلای جایگاه این شهر به‌عنوان قطب گردشگری منطقه است.

تداوم عملیات اجرایی پارک موضوعی چشمه‌باغ خوانسار

جاپلقی با اشاره به روند اجرای پارک موضوعی چشمه‌باغ خوانسار اظهار کرد: عملیات خاک‌ریزی و تسطیح زمین این پروژه با هدف آماده‌سازی بستر اجرای مراحل بعدی در حال انجام است.

وی افزود: این عملیات، گامی مقدماتی در مسیر شکل‌گیری یکی از فضاهای تفریحی و گردشگری شهر خوانسار به شمار می‌رود.

شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فضاهای عمومی و ارتقای ظرفیت‌های گردشگری شهر باشد.