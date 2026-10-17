https://mehrnews.com/x3dmys ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸ کد مطلب 6981002 استانها گلستان استانها گلستان ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸ گنبدیها در تجمع شبانه بار دیگر همصدا شدند گنبدکاووس ـمردم گنبدکاووس با حضور در تجمع شبانه، بر اتحاد و تداوم حضور خود در صحنه تأکید کردند. دریافت 37 MB کد مطلب 6981002 کپی شد مطالب مرتبط ادامه استقامت و پایداری در زاهدان؛ حماسه حضور به شب ۲۳۱ رسید اجتماع مقتدرانه و حماسی مردم ولایتمدار شهرستان محلات در شب ۲۳۱ تداوم حضور و ایستادگی مردم میبد در خیابان دویست و سیویکمین شب تجمعات مردم استان البرز برچسبها گلستان گنبدکاووس تجمع مردمی
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