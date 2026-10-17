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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸

گنبدی‌ها در تجمع شبانه بار دیگر هم‌صدا شدند

گنبدی‌ها در تجمع شبانه بار دیگر هم‌صدا شدند

گنبدکاووس ـمردم گنبدکاووس با حضور در تجمع شبانه، بر اتحاد و تداوم حضور خود در صحنه تأکید کردند.

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کد مطلب 6981002

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