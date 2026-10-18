اپیزود «ناشناس» از «سرو، سپید، سرخ» فضایی معمایی دارد

محمد علیزاده‌فرد کارگردان یکی از اپیزودهای فصل سوم سریال «سرو، سپید، سرخ» درباره فصل سوم این مجموعه که به تازگی روی آنتن رفته است به خبرنگار مهر بیان کرد: «سرو، سپید، سرخ» در فصل سوم با محوریت داستان‌هایی مرتبط با بخش‌های مختلف پلیس ساخته شده است؛ از جمله پلیس اطلاعات، راهور و آگاهی و این فصل در مجموع ۶ اپیزود دارد.

وی اضافه کرد: البته پخش همه قسمت‌های این فصل به دلیل طولانی‌شدن روند تولید، در هفته نیروی انتظامی انجام نشد و پخش قسمت‌ها به‌صورت یک روز در میان از شبکه یک سیما ادامه دارد.

علیزاده‌فرد با اشاره به اپیزودی که کارگردانی کرده است، افزود: اپیزودی که من ساختم، «ناشناس» نام دارد و فضایی معمایی با حال‌وهوای جاسوسی دارد. این قسمت قرار است چهارشنبه ۲۹ مهر پخش شود. هادی شیخ‌الاسلامی، هدیه حسین‌نژاد، علیرام نورایی، علی قابشی و محمد صدیق‌مهر بازیگران این اپیزود هستند.

این کارگردان با مقایسه تجربه ساخت اپیزود خود در فصل نخست و فصل سوم مجموعه بیان کرد: من جزو سه یا چهار کارگردان نخست بودم که تولید اپیزودهای فصل اول را آغاز کردند. آن زمان زیر بمباران کار می‌کردیم و گاهی ناچار می‌شدیم فیلمبرداری را متوقف کنیم تا شرایط از نظر حملات هوایی مشخص شود و در صورت فراهم‌بودن امکان ادامه کار، دوباره فیلمبرداری را از سر بگیریم.

وی ادامه داد: در آن شرایط، بسیاری از عوامل و دوستان سینمایی‌ام در تهران حضور نداشتند و هرکدام در شهرهای مختلفی مانند خرم‌آباد، گیلان و مازندران بودند. با این حال، توانستم دوستانم را جمع کنم و در شرایطی خاص، طی چهار روز و نیم، حدود ۴۰ دقیقه از فصل اول را بسازیم.

علیزاده‌فرد درباره محدودیت‌های تولید در آن مقطع گفت: طبیعتاً امکانات و شرایط تولید ما محدود بود. به همین دلیل، دنبال قصه‌ای بودم که بتوان تمام آن را در فضای خانه ساخت و امکان تولیدش در شرایط بمباران تهران وجود داشته باشد.

وی با اشاره به تفاوت شرایط تولید در اپیزود فصل سوم اظهار کرد: این بار شرایط باثبات‌تر بود و حدود ۱۲ تا ۱۳ لوکیشن داشتیم. تقریباً هر روز در یک یا دو لوکیشن جابه‌جا می‌شدیم و از این نظر، تجربه رضایت‌بخش‌تری برایم بود. فیلمبرداری این اپیزود ۱۱ روز طول کشید و شرایط تهیه و تولید نیز نسبت به فصل اول مناسب‌تر بود.

این کارگردان با قدردانی از حمایت عوامل تهیه و تولید گفت: تهیه کنندگان سریال واقعاً از این اپیزود حمایت کردند و پشتیبانی آنها برای من دلگرم‌کننده بود. این همراهی باعث شد با تمرکز بیشتری کار کنم. خودم از نتیجه کار راضی هستم و امیدوارم پس از پخش، مخاطبان هم آن را ببینند و از تماشایش لذت ببرند.

علیزاده‌فرد در بخش پایانی این این گفتگو درباره زمان اکران فیلم سینمایی «حاشیه» نیز گفت: برنامه‌ریزی برای اکران این فیلم از اواسط آبان‌ انجام شده است. قرار است شورای صنفی نمایش در روزهای آینده جلسه‌ای برگزار کند تا زمان اکران قطعی شود. پس از نهایی‌شدن برنامه، تبلیغات و اقدامات مربوط به اکران را آغاز می‌کنیم. احتمالاً اکران فیلم پس از پایان سرگروهی «اسکورت» انجام خواهد شد.