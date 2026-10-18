فرمانده انتظامی کرمانشاه: بیش از ۲۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر حق‌جویان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، از کشف بیش از ۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت افرادی در زمینه توزیع مواد مخدر، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

حق‌جویان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی افراد موردنظر، موفق شدند سه نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر را شناسایی کنند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه، افراد شناسایی‌شده در جریان چند عملیات پلیسی دستگیر شدند و از آن‌ها مقادیری انواع مواد مخدر کشف شد.

وی میزان مواد مخدر کشف‌شده را در مجموع ۲۰ کیلو و ۵۳۹ گرم اعلام کرد و گفت: پس از انجام اقدامات قانونی، متهمان برای رسیدگی به پرونده و صدور احکام لازم به مراجع قضایی تحویل داده شدند.