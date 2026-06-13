به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی عوامل مورد نظر شدند و در چند عملیات جداگانه نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسیهای انجامشده از متهمان، در مجموع ۲۱ کیلو و ۹۹۴ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.
یاری ادامه داد: برخورد با شبکههای توزیع مواد مخدر و خردهفروشان با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی در پایان از معرفی افراد دستگیر شده به مراجع قضایی خبر داد و گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شدند.
کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۱۱ قاچاقچی و خردهفروش مواد مخدر و کشف بیش از ۲۱ کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری اظهار کرد: پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
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