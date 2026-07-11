بیش از ۲۳ کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری از کشف ۲۳ کیلو و ۵۸۴ گرم انواع مواد مخدر در جریان اجرای طرح‌های مقابله با توزیع مواد مخدر در شهرستان کرمانشاه خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت تعدادی از افراد در زمینه توزیع مواد مخدر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، ۲۱ نفر از توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان مواد مخدر را شناسایی و در چند عملیات جداگانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام شده از متهمان، ۲۳ کیلو و ۵۸۴ گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای افراد دستگیر شده، گفت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.