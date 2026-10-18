شرط تحقق اهداف سند ملی امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه، روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با حضور رئیس سازمان غذا و دارو، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، استادان و صاحب‌نظران، در سالن کنفرانس آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو برگزار شد.

فرهاد حبیبی، جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، گفت: تحقق اهداف سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی به تعیین مسئولیت‌های اجرایی، تدوین برنامه‌های مشخص و تعریف شاخص‌های ارزیابی نیاز دارد.

وی با اشاره به تصویب سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی در بهمن‌ ۱۴۰۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار کرد: این سند با تعیین چشم‌انداز، رسالت و مأموریت دستگاه‌های اجرایی، محورهایی همچون فراهمی دارو و غذا، سلامت غذا، دسترسی به غذا و امنیت پایدار غذایی را دنبال می‌کند.

حبیبی افزود: در این سند ۱۷ هدف برای دستگاه‌های مختلف تعیین شده است که اهداف هشتم و نهم آن با مأموریت‌های وزارت بهداشت، ارتباط مستقیم دارند.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح این دو هدف گفت: هدف هشتم بر تضمین سلامت مصرف‌کننده از طریق نظام مدیریت ایمنی و کنترل غذا از مزرعه تا سفره متمرکز است. هدف نهم نیز ارتقای سلامت مردم از طریق دسترسی همه افراد جامعه به سبد غذایی مطلوب، کافی، مغذی، سالم و حلال را دنبال می‌کند و بر توزیع عادلانه غذا میان دهک‌های درآمدی پایین و گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید دارد.

حبیبی با اشاره به ماهیت فرابخشی امنیت غذایی و ارتقای سلامت تصریح کرد: دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه مستلزم تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور و پرهیز از موازی‌کاری و اقدامات پراکنده است. بر همین اساس، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌ها باید به‌صورت شفاف مشخص شود تا مأموریت‌های تعیین‌شده به شکل مؤثر دنبال شوند.

وی هدف از تشکیل کمیسیون تخصصی سلامت و تغذیه را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و تبدیل اهداف کلان سند به برنامه‌ها و اقدامات اجرایی مشخص عنوان کرد و افزود: شناسایی اولویت‌ها، تعیین مسئولیت‌های اجرایی و مشخص‌کردن زمان‌بندی اقدامات، از الزامات تحقق اهداف این سند است.

جانشین رئیس سازمان غذا و دارو همچنین بر ضرورت تدوین شاخص‌های ارزیابی و تعیین سازوکارهای گزارش‌دهی تأکید کرد و گفت: با تعریف شاخص‌های قابل سنجش، امکان ارزیابی مستمر اقدامات و بررسی میزان پیشرفت برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فراهم می‌شود.