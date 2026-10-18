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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین–کرج–تهران، آزادراه ساوه–تهران و محور شهریار–تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه–تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

وی ادامه داد: در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.

کد مطلب 6981159
مهسا حيدری توچائی

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