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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

برخورد پژو ۴۰۵ با منزل مسکونی در پارس‌آباد؛ ۳ فوتی و ۲ مصدوم

برخورد پژو ۴۰۵ با منزل مسکونی در پارس‌آباد؛ ۳ فوتی و ۲ مصدوم

اردبیل- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی اردبیل گفت: با انحراف یک دستگاه پژو ۴۰۵ و ورود آن به منزل مسکونی در پارس‌آباد؛ ۳ نفر جان باختند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم اظهار کرد: ساعت ۰۲:۲۴ بامداد روز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ از مسیر و ورود آن به داخل یک منزل مسکونی در شهرستان پارس‌آباد به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.️

وی افزود: در پی این حادثه، ۲نفر مصدوم و ۳ نفر جان خود را از دست دادند. و مصدومان و فوتی‌های این حادثه با حضور نیروهای فوریت‌های پزشکی و به کارگیری ۴ دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) پارس‌آباد منتقل شدند.️

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در رانندگی، از رانندگان خواست با پرهیز از سرعت غیرمجاز، توجه کامل به مسیر و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

کد مطلب 6981180

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