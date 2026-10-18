تهران با کمبود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پست برق مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، از کمبود ۲۰۰ تا ۳۰۰ پست برق ۶۳ کیلوولت در استان تهران خبر داد و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های شبکه برق تأکید کرد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در نشست با استاندار تهران اظهار کرد که بر اساس میانگین کشوری، این استان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ پست برق ۶۳ کیلوولت نیاز دارد، اما در حال حاضر حدود ۲۰۰ پست در اختیار دارد.

محمودی محدودیت منابع مالی را از موانع توسعه متناسب زیرساخت‌های برق دانست و افزود که بخشی از پست‌های موجود با سرمایه‌گذاری صنایع و متقاضیان احداث شده و دولت نیز با وجود محدودیت اعتبارات، اقداماتی در این زمینه انجام داده است.

وی با اشاره به فشار بالای واردشده بر شبکه برق استان تصریح کرد که میزان بهره‌برداری از ظرفیت پست‌های ۶۳ کیلوولت تهران به بیش از ۷۰ درصد رسیده است؛ در حالی که میانگین کشوری این شاخص حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود.

محمودی همچنین با اشاره به بارگذاری سنگین فیدرهای خروجی شبکه برق استان تأکید کرد که بخش عمده خاموشی‌های پیش‌بینی‌نشده ناشی از فشار بیش از حد بر این تجهیزات است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان، تأمین زمین و پیش‌بینی منابع مالی برای احداث پست‌های جدید را از نیازهای توسعه شبکه برشمرد و خواستار حمایت استانداری و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تأمین اعتبارات لازم شد.