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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

پیکرهای ۸۰۰۰ شهید در غزه همچنان زیر آوار است

پیکرهای ۸۰۰۰ شهید در غزه همچنان زیر آوار است

نهاد دفاع مدنی نوار غزه از باقی ماندن پیکرهای هشت هزار شهید فلسطینی زیر آوارهای این باریکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی نهاد دفاع مدنی نوار غزه اعلام کرد که هنوز پیکرهای هشت هزار شهید فلسطینی زیر آوارهای این باریکه قرار دارد.

وی اضافه کرد: ما برای خارج کردن این پیکرها به تعداد زیادی تجهیزات و ماشین آلات حفاری و بولدوزر نیاز داریم. این در حالی است که نیروهای ما در عملیات خارج کردن پیکرها از زیر آوار به دلیل نداشتن تجهیزات لازم در معرض مرگ قرار دارند.

این مسئول فلسطینی بیان کرد: از جامعه بین الملل می خواهیم برای وارد کردن این تجهیزات به نوار غزه وارد عمل شود.

همچنین وزارت بهداشت نوار غزه از تشییع پیکرهای ۷۵ شهیدی خبر داد که از زیر آوارهای محله الدرج در شهر غزه بیرون آورده شده اند.

کد مطلب 6981331

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