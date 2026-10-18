هلسینکی تردد هوایی و دریایی در خلیج فنلاند را محدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش فنلاند در پی احتمال تهدید پهپادی، بامداد یکشنبه (۲۶ مهر) محدودیت‌های موقتی برای تردد هواپیماها و شناورها در بخش شرقی خلیج فنلاند اعمال کرد.

این محدودیت‌ها با هدف تأمین امنیت غیرنظامیان و فراهم کردن امکان واکنش ارتش به تهدیدات احتمالی پهپادی برقرار شد.

ارتش فنلاند اعلام کرد که در جریان این محدودیت‌ها، هیچ پهپادی وارد حریم هوایی این کشور نشده است. محدودیت‌های موقت پس از پایان وضعیت هشدار لغو شد.

این اقدام در شرایطی انجام شد که فنلاند در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با حملات پهپادی به اهدافی در روسیه، چندین بار محدودیت‌های موقتی مشابهی را در بخش شرقی خلیج فنلاند اعمال کرده است.