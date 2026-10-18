به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به‌پرداخت ملت، شرکت به‌پرداخت ملت از طراحی، پیاده‌سازی و تست موفق راهکار SoftPOS خود مبتنی بر الزامات شبکه الکترونیکی پرداخت کارت، شاپرک، خبر داد. دستاورد جدید به پرداخت ملت، راهکاری است که امکان تبدیل تلفن همراه هوشمند مجهز به NFC به ابزار پذیرش پرداخت را بدون نیاز به کارت‌خوان فیزیکی فراهم می‌کند.



این دستاورد توسعه‌یافته شرکت به‌پرداخت ملت در قالب یک اپلیکیشن مستقل پذیرندگی طراحی شده که پذیرنده با نصب آن در تلفن همراه سازگار، می‌تواند از گوشی خود به‌عنوان ابزار پذیرش پرداخت استفاده کند.Soft POS می‌تواند علاوه بر کاهش وابستگی به پایانه‌های سخت‌افزار، هزینه و زمان تجهیز پذیرندگان را کاهش داده و همچنین امکان توسعه سریع‌تر شبکه پذیرش را برای مدل‌های مختلف کسب‌وکار فراهم کند. . اهمیت این فناوری تنها در حذف یک دستگاه سخت‌افزاری خلاصه نمی‌شود بلکه SoftPOS می‌تواند نقطه آغاز نسل تازه‌ای از خدمات پذیرش باشد که طی آن پرداخت، به‌صورت نرم‌افزاری و منعطف در کنار سایر خدمات دیجیتال قرار می‌گیرد.



مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت درباره اقدام جدید این شرکت توضیح داد: SoftPOS فقط جایگزینی کم‌هزینه‌تر برای کارت‌خوان نیست بلکه باید در نظر داشت که با soft POS، پذیرش پرداخت از وابستگی به یک سخت‌افزار اختصاصی فاصله گرفته و به یک قابلیت نرم‌افزاری تبدیل می‌شود. این تغییر می‌تواند مدل‌های جدیدی برای ارائه خدمات پرداخت ایجاد نماید.



محمدمهدی تقی‌پور افزود: در نگاه نخست، این قابلیت شاید در قالب اپلیکیشن مستقل پذیرندگی توسعه یافته ارزیابی شود اما ظرفیت آن بسیار فراتر از یک اپلیکیشن مستقل است چنانکه در مراحل بعدی می‌توان با توسعه SDK و ابزارهای اتصال مناسب، امکان استفاده از قابلیت پذیرش را در اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های دیگر نیز فراهم کرد.



آمادگی برای همکاری با کسب‌وکارهای مرتبط

این رویکرد، زمینه همکاری به‌پرداخت ملت با طیف متنوعی از کسب‌وکارها را نیز فراهم می‌کند. اپراتورهای ارتباطی، پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی، مارکت‌پلیس‌ها، شرکت‌های لجستیکی، ارائه‌دهندگان خدمات در محل و سایر کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند از جمله مجموعه‌هایی باشند که با استفاده از این زیرساخت، مدل‌های تازه‌ای از پذیرش پرداخت را متناسب با تجربه مشتری و فرآیند کسب‌وکار خود طراحی می‌کنند.



تقی‌پور در همین راستا توضیح داد: به‌پرداخت ملت آماده همکاری با مجموعه‌هایی است که درصدد بازطراحی تجربه پذیرش پرداخت هستند. هدف ما صرفاً عرضه یک محصول جدید نیست بلکه می‌خواهیم زیرساختی ایجاد کنیم که کسب‌وکارها بتوانند متناسب با مدل خود، از یک اپلیکیشن مستقل تا راهکارهای یکپارچه و تعبیه‌شده در سرویس‌های دیجیتال، شکل مناسب پذیرش را انتخاب کنند.



گفتنی است به‌پرداخت ملت با توسعه این راهکار، حرکت به سمت معماری نرم‌افزارمحور در صنعت پذیرش را دنبال می‌کند؛ مسیری که در آن تلفن همراه می‌تواند به نقطه پذیرش تبدیل شود و پرداخت، به‌جای آنکه الزاماً به یک دستگاه مستقل وابسته باشد، در دل تجربه دیجیتال کسب‌وکارها قرار گیرد.



پس از تکمیل ارزیابی‌های فنی، امنیتی و طی مراحل و تأییدهای موردنیاز شبکه پرداخت، زمینه توسعه تجاری این راهکار و همکاری با شرکای جدید فراهم خواهد شد.