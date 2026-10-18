  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور

افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش ۱۴ درصدی مصرف سی‌ان‌جی در کشور پس از اصلاح نرخ سوم بنزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی در گفتگویی، درباره تغییر الگوی مصرف سوخت در کشور پس از اصلاح نرخ سوم بنزین بیان کرد: پس از اعمال نرخ سوم بنزین، میانگین مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مرداد، به حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب در مهر رسیده است.

وی با بیان اینکه مصرف روزانه سی‌ان‌جی در این بازه حدود ۱۴ درصد رشد داشته است، افزود: این افزایش ۲ میلیون مترمکعبی در مصرف سی‌ان‌جی، به‌صورت مستقیم معادل جایگزینی و صرفه‌جویی روزانه نزدیک به ۲ میلیون لیتر بنزین در چرخه سوخت کشور است که تأثیر بسزایی در مدیریت مصرف سوخت و کاهش بار سبد بنزین دارد.

کد مطلب 6981459
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها