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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

بازداشت ۷ اوباش و کشف ۳ قبضه سلاح شکاری در قرچک

بازداشت ۷ اوباش و کشف ۳ قبضه سلاح شکاری در قرچک

قرچک- پلیس قرچک اعلام کرده هفت نفر را از اراذل و اوباش را در یک عملیات اطلاعاتی بازداشت و سه قبضه سلاح شکاری و ابزار جرم از آن‌ها کشف کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، فرمانده انتظامی قرچک، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هفت نفر را از اراذل و اوباش در یک عملیات اطلاعاتی بازداشت و سه قبضه سلاح شکاری و ابزار جرم از آن‌ها کشف شده است، این افراد در دسته‌های سطح ۲ و ۳ و نوظهور قرار دارند.

پلیس توضیح نداده این دسته‌بندی بر چه مبنایی انجام می‌شود.

به گفته او، رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی و مأموران اطلاعات این کلانتری با تشکیل یک تیم عملیاتی، مأموریت شناسایی و بازداشت این افراد را انجام دادند.

او گفت: در جریان عملیات، علاوه بر سه قبضه سلاح شکاری، انواع ابزار جرم نیز ضبط شده است.

آقای قاسم‌پور تأکید کرد: پلیس با اقدام‌هایی که نظم عمومی را برهم بزنند برابر قانون برخورد خواهد کرد.

پلیس زمان عملیات، هویت بازداشت‌شدگان، اتهام‌های آن‌ها و نوع ابزار جرم کشف‌شده را اعلام نکرده است.

کد مطلب 6981476

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