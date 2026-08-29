پاسخ به یک حاشیه؛از تالار علم و خلاقیت تا کتابخانه مرکزی فرسوده شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار مطالب و پیامهای متعدد مردمی درباره وضعیت کتابخانههای عمومی استان سمنان، بهویژه مقایسه امکانات کتابخانه مرکزی سمنان با کتابخانه ۲۲ بهمن شاهرود و مطالبه برای ارتقای زیرساختهای این کتابخانه باسابقه، موضوعی بود که مردم با پیامهای متعدد و توسط خبرگزاری مهر آن را از مسئولان مربوطه پیگیری کرد.
در پی این مطالبه عمومی و در حالی که راهاندازی تالار علم و خلاقیت در کتابخانه مرکزی سمنان با واکنشهایی در فضای مجازی همراه شده بود، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان ضمن ارائه توضیحاتی درباره تفاوت مأموریت کتابخانه مرکزی با کتابخانههای عمومی شهری، درباره محل تأمین اعتبار این پروژه، آمار مراجعه به کتابخانه شاهرود و برنامههای ادارهکل برای بهسازی و ارتقای زیرساخت کتابخانه ۲۲ بهمن توضیح داد.
سعید دهقانلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افتتاح تالار علم و خلاقیت در کتابخانه مرکزی سمنان اظهار کرد: ایجاد و تجهیز «تالارهای علم و خلاقیت» در کتابخانههای عمومی، بر اساس دستورالعملها و سیاستهای مصوب نهاد کتابخانههای عمومی کشور و متناسب با کارکرد کتابخانههای مرکزی استانها تعریف شده است.
وی افزود: کتابخانه مرکزی سمنان به عنوان تنها کتابخانه مرکزی استان، علاوه بر ارائه خدمات به شهروندان سمنانی، دارای کارکردی فراتر از سطح شهرستان و مأموریتهای تخصصیتر است؛ از این رو، ایجاد و تجهیز چنین فضاهایی در این کتابخانه در چارچوب برنامههای مصوب و متناسب با جایگاه و مأموریت آن انجام شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان درباره مقایسه امکانات کتابخانه مرکزی سمنان با کتابخانههای دیگر شهرهای استان از جمله شاهرود در فضای مجازی گفت: مقایسه مستقیم امکانات و مأموریتهای یک کتابخانه مرکزی با یک کتابخانه عمومی شهری، از نظر شاخصهای عملکردی و نوع خدمات، مقایسهای همتراز و قابل انطباق نیست و هر یک باید بر اساس مأموریت و ویژگیهای خاص خود ارزیابی شوند.
دهقانلو در واکنش به مباحث مطرحشده درباره مراجعه روزانه افراد به کتابخانه شاهرود و فقدان تالار مطالعه در این کتابخانه ۵۹ ساله بیان کرد: بررسی اطلاعات ثبتشده در سامانههای رسمی مدیریت و پایش کتابخانههای عمومی نشان میدهد اعداد مطرحشده در فضای مجازی با آمارهای موجود در این سامانهها همخوانی ندارد.
وی ادامه داد: از آنجا که آمار و اطلاعات دقیق نقش مهمی در تحلیل وضعیت کتابخانهها و ارزیابی میزان بهرهمندی مردم از خدمات آنها دارد، ادارهکل آمادگی دارد اطلاعات رسمی و قابل استناد مربوط به میزان مراجعه و سایر شاخصهای عملکردی کتابخانههای استان را در اختیار خبرگزاری مهر قرار دهد تا مباحث مطرحشده بر مبنای دادههای دقیق و قابل راستیآزمایی دنبال شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان درباره محل تأمین اعتبار پروژه تالار علم و خلاقیت نیز توضیح داد: اعتبار هزینهشده برای احداث و تجهیز این فضا از محل ردیفهای اعتباری شهرستان سمنان و پس از طی مراحل و تشریفات اداری و اخذ مجوزهای قانونی مربوطه، تأمین و هزینه شده است.
دهقانلو تصریح کرد: در این فرآیند، هیچگونه جابهجایی یا انتقال اعتبار از بودجه اختصاصیافته به کتابخانههای سایر شهرستانها، از جمله شاهرود، صورت نگرفته است؛ بنابراین اجرای این پروژه به معنای کاستن از اعتبارات یا امکانات سایر شهرستانها نبوده و تخصیص منابع نیز بر اساس طرحهای مصوب، ضوابط موجود و اولویتهای تعیینشده از سوی مراجع ذیربط انجام شده است.
وی در ادامه گفت: رویکرد ادارهکل کتابخانههای عمومی استان سمنان همواره بر توسعه متوازن خدمات و زیرساختهای کتابخانهای و توجه به عدالت در توزیع امکانات فرهنگی استوار بوده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان افزود: در این مسیر، شاخصهایی همچون جمعیت، سرانه فضای کتابخانهای، درجه و ظرفیت هر کتابخانه، وضعیت زیرساختها و میزان بهرهمندی مخاطبان در برنامهریزیها مورد توجه قرار میگیرد.
دهقانلو درباره وضعیت کتابخانه ۲۲ بهمن شاهرود نیز گفت: این کتابخانه به عنوان یکی از کتابخانههای باسابقه و مهم استان، همواره مورد توجه ادارهکل بوده و موضوع بهسازی، بهروزرسانی و ارتقای زیرساختهای آن نیز در برنامههای توسعهای استان و شهرستان با جدیت دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساختهای کتابخانه ۲۲ بهمن شاهرود در چارچوب ظرفیتهای اعتباری و از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، پیگیری مطالبات عمومی درباره وضعیت زیرساختهای فرهنگی و کتابخانههای عمومی استان سمنان، در راستای تأکید بر تحقق عدالت فرهنگی و توزیع متوازن امکانات در شهرستانها ادامه خواهد داشت. در این میان، انتظار میرود وعده مطرحشده از سوی مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان برای پیگیری بهسازی و ارتقای زیرساخت کتابخانه ۲۲ بهمن شاهرود، در چارچوب ظرفیتهای اعتباری و با همراهی دستگاههای استانی و ملی، به اقدامات عملی و زمانبندیشده منجر شود.
کتابخانه ۲۲ بهمن شاهرود از جمله کتابخانههای باسابقه و فرسوده استان سمنان است که طی سالهای اخیر بارها موضوع ضرورت بازسازی و نوسازی آن از سوی مطالبهگران شهرستان مطرح شده است.
حجتالاسلام عباس امینی، امام جمعه شاهرود، و دیگر فعالان و مطالبهگران شهرستان نیز در مقاطع مختلف بر ضرورت ورود جدی مسئولان استانی و ملی برای تعیین تکلیف و بازسازی این مجموعه تأکید کردهاند. اکنون باید دید وعده مسئولان برای پیگیری این موضوع تا چه میزان به نتیجه عملی خواهد رسید؛ موضوعی که خبرگزاری مهر نیز در چارچوب رسالت رسانهای و مطالبهگری عمومی، روند آن را پیگیری خواهد کرد.
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