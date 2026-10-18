هیچ کودکی نباید از حق آموزش محروم بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، رضوان حکیم‌زاده، با اشاره به اهمیت گسترش فرصت‌های برابر یادگیری و ضرورت توجه به نیازهای آموزشی کودکان در مناطق کم‌جمعیت، اظهار کرد: در نظام تعلیم و تربیت، به‌ویژه در دوره ابتدایی، نمی‌توان ملاحظات مالی، بودجه‌ای و هزینه‌های اجرایی را بر حق آموزش کودکان مقدم دانست؛ چراکه رسالت اصلی آموزش و پرورش، فراهم‌سازی زمینه دسترسی تمامی فرزندان این سرزمین به فرصت‌های یادگیری و جلوگیری از محرومیت تحصیلی آنان است.

وی با تأکید بر اینکه نگاه به آموزش ابتدایی نباید صرفاً بر مبنای شاخص‌های اقتصادی و تعداد دانش‌آموزان شکل گیرد، تصریح کرد: آنچه برای مجموعه آموزش و پرورش اهمیت دارد، تضمین حق تحصیل تمامی کودکان، فارغ از محل سکونت و شرایط جغرافیایی آنان است. حتی اگر تنها یک دانش‌آموز در دورافتاده‌ترین نقطه کشور زندگی کند، باید امکان بهره‌مندی او از آموزش فراهم باشد و هیچ کودکی به دلیل فاصله جغرافیایی یا پراکندگی جمعیت از این حق اساسی محروم نماند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، استمرار فعالیت مدارس کم‌جمعیت را نمادی از مسئولیت‌پذیری نظام تعلیم و تربیت در قبال همه کودکان دانست و افزود: آموزش ابتدایی زیربنای شکل‌گیری شخصیت، رشد توانمندی‌ها و آینده تحصیلی کودکان است و ازاین‌رو، تأمین فرصت‌های یادگیری در این دوره، ضرورتی بنیادین به شمار می‌رود.

فعالیت ۱۱ هزار مدرسه کم‌جمعیت در سراسر کشور

حکیم‌زاده با تشریح وضعیت مدارس کم‌جمعیت کشور اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، حدود ۱۱هزار مدرسه با کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد، ۳۵۴ مدرسه تنها دارای یک دانش‌آموز هستند.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این مدارس افزود: بخش قابل‌توجهی از مدارس کم‌جمعیت در استان‌هایی واقع شده‌اند که به دلیل وسعت جغرافیایی و پراکندگی سکونتگاه‌های روستایی و عشایری، با شرایط متفاوتی در ارائه خدمات آموزشی مواجه هستند.

معاون آموزش ابتدایی تأکید کرد: فعالیت این مدارس بیانگر آن است که دسترسی به آموزش نباید به تراکم جمعیت یا نزدیکی به مراکز شهری محدود شود و نظام آموزشی موظف است متناسب با شرایط جغرافیایی و جمعیتی، زمینه استمرار تحصیل دانش‌آموزان را فراهم کند.

ضرورت تحصیل دانش‌آموزان ابتدایی در محیط زندگی و در کنار خانواده

حکیم‌زاده در پاسخ به موضوع انتقال دانش‌آموزان مدارس تک‌دانش‌آموزی و کم‌جمعیت به مدارس شبانه‌روزی، با اشاره به الزامات قانونی و ملاحظات تربیتی دوره ابتدایی گفت: به دلیل شرایط سنی و نیازهای عاطفی و تربیتی کودکان، امکان اسکان دانش‌آموزان دوره ابتدایی در خوابگاه‌های مدارس شبانه‌روزی وجود ندارد و این دانش‌آموزان باید در محل زندگی خود از خدمات آموزشی بهره‌مند شوند.

وی افزود: اگرچه مدارس شبانه‌روزی در دوره متوسطه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط فعالیت می‌کنند، اما در دوره ابتدایی، حفظ پیوند کودک با خانواده و محیط زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و سیاست‌های آموزشی نیز باید با توجه به ویژگی‌های رشدی و تربیتی این گروه سنی دنبال شود.

معلمان مناطق دورافتاده؛ پیشگامان تحقق عدالت آموزشی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش معلمان شاغل در مناطق دورافتاده روستایی و عشایری، نقش آنان را در استمرار آموزش و جلوگیری از بازماندگی کودکان از تحصیل بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: از فداکارترین و پرتلاش‌ترین همکاران فرهنگی ما، معلمانی هستند که با پذیرش مسئولیت تدریس در مناطق سخت‌گذر و کم‌جمعیت، زمینه بهره‌مندی کودکان از فرصت‌های آموزشی را ف راهم می‌کنند.

وی با اشاره به دشواری‌های خدمت در برخی مناطق روستایی و عشایری افزود: حضور متعهدانه این معلمان، جلوه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و اهتمام به آینده فرزندان ایران است و شایسته است تلاش‌های آنان مورد توجه و حمایت ویژه قرار گیرد.

پیش‌بینی کارانه ویژه برای معلمان مناطق سخت‌گذر

حکیم‌زاده با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم نسبت به آموزش و پرورش اظهار کرد: خوشبختانه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور توجه ویژه‌ای به حوزه تعلیم و تربیت دارند و در همین راستا، مقرر شده است در سال تحصیلی جاری، کارانه مشخصی برای معلمانی که در مناطق دورافتاده روستایی و عشایری خدمت می‌کنند، در نظر گرفته و پرداخت شود.

وی این اقدام را گامی در مسیر قدردانی از تلاش‌های معلمان مناطق سخت‌گذر دانست و تأکید کرد: حمایت از معلمانی که در دشوارترین شرایط جغرافیایی مسئولیت آموزش کودکان را بر عهده دارند، از الزامات پشتیبانی از جریان تعلیم و تربیت در مناطق کم‌برخوردار است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر اولویت برخورداری تمامی کودکان از فرصت‌های آموزشی، خاطرنشان کرد: در آموزش ابتدایی، آنچه اصالت دارد، حق یادگیری و آینده کودکان است و تحقق عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که هیچ دانش‌آموزی، حتی در دورترین و کم‌جمعیت‌ترین نقطه کشور، از فرصت تحصیل محروم نماند.