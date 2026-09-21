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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

جشن شکوفه‌ها در ۱۱۰۰ مدرسه زنجان؛ ۱۵ هزار کلاس‌اولی راهی مدرسه شدند

جشن شکوفه‌ها در ۱۱۰۰ مدرسه زنجان؛ ۱۵ هزار کلاس‌اولی راهی مدرسه شدند

زنجان- معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان از آغاز جشن شکوفه‌ها در بیش از ۱۱۰۰ مدرسه ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز فتحی قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشن شکوفه‌ها و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ورود به پایه اول ابتدایی تنها آغاز یک دوره آموزشی نیست، بلکه نخستین تجربه جدی کودکان از حضور در محیط مدرسه، برقراری ارتباط با همسالان و ورود به عرصه زندگی اجتماعی است.

وی افزود: جشن شکوفه‌ها در مدارس شهری، روستایی و عشایری استان برگزار شد تا دانش‌آموزان کلاس اولی پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی، با فضای مدرسه، معلمان و محیط آموزشی آشنا شوند.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به پراکندگی جمعیت دانش‌آموزی در استان، گفت: حدود دو سوم دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در مناطق شهری تحصیل می‌کنند، اما توسعه و استمرار فعالیت مدارس در مناطق روستایی و عشایری نیز با هدف تحقق عدالت آموزشی دنبال می‌شود.

فتحی ادامه داد: امسال ۱۲ مدرسه عشایری جدید به مجموعه مدارس استان اضافه شده و با احتساب این مدارس، تعداد مدارس عشایری مقطع ابتدایی و متوسطه اول استان به ۵۰ مدرسه رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان، بیان کرد: تاکنون حدود ۹۹ درصد ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول و میان‌پایه‌های استان انجام شده و فرآیند پیگیری برای ثبت‌نام دانش‌آموزان باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

فتحی درباره وضعیت تراکم دانش‌آموزی در مدارس ابتدایی استان نیز اظهار کرد: تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس مناطق مختلف یکسان نیست و در کنار مدارس پرتراکم شهری، در برخی مناطق دوردست استان حتی مدارس تک‌دانش‌آموزی نیز فعال هستند.

وی افزود: استمرار فعالیت این مدارس، با وجود تعداد اندک دانش‌آموزان، برای جلوگیری از محرومیت کودکان مناطق دورافتاده از تحصیل ضروری است و آموزش و پرورش استان تلاش می‌کند دسترسی دانش‌آموزان به آموزش در همه نقاط استان حفظ شود.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه در مدارس شهری تلاش شده است ضوابط ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در زمینه تراکم کلاس‌ها رعایت شود، گفت: تراکم کلاس‌ها در این مناطق حدود ۳۵ دانش‌آموز است، اما هدف آموزش و پرورش کاهش این میزان و حرکت به سمت شرایط مطلوب‌تر برای ارتقای کیفیت آموزشی است.

فتحی با اشاره به اینکه تراکم دانش‌آموزی استان در محدوده میانگین کشوری قرار دارد، تصریح کرد: در برخی استان‌ها تعداد دانش‌آموزان کلاس‌ها به بیش از ۳۸ نفر نیز می‌رسد، با این حال تراکم ۳۵ نفر نیز برای دستیابی به کیفیت مطلوب آموزشی کافی نیست و کاهش تعداد دانش‌آموزان کلاس‌ها در برنامه آموزش و پرورش قرار دارد.

وی در ادامه به روند جمعیتی دانش‌آموزان ابتدایی اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر تعداد دانش‌آموزان ورودی به دوره ابتدایی روند کاهشی داشته است، اما کاهش جمعیت دانش‌آموزی به معنای تعطیلی یا کاهش مدارس در مناطق دوردست نیست.

فتحی تأکید کرد: حتی در دورترین نقاط استان نیز مدارس برای فراهم کردن امکان تحصیل دانش‌آموزان فعال خواهند بود و سیاست آموزش و پرورش بر این است که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محل سکونت از فرصت تحصیل محروم نشود.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین درباره تأمین نیروی انسانی مدارس ابتدایی اظهار کرد: ابلاغ همه معلمان کلاس‌های ابتدایی صادر و به مدارس تحویل داده شده است و تلاش شده است سال تحصیلی جدید بدون کلاس ابتدایی فاقد معلم آغاز شود.

وی درباره وضعیت توزیع کتاب‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی نیز گفت: تاکنون کتاب‌های درسی حدود ۹۵ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان تحویل داده شده و روند توزیع برای سایر دانش‌آموزان نیز در حال انجام است.

فتحی از اجرای زیست‌بوم جدید یادگیری در پایه اول ابتدایی خبر داد و گفت: امسال ۱۱ کلاس پایه اول ابتدایی استان در قالب زیست‌بوم جدید فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: در این طرح، علاوه بر تغییر در کتاب‌های درسی، شیوه‌های تدریس و فرآیند یاددهی ـ یادگیری نیز متناسب با رویکرد جدید تغییر می‌کند تا دانش‌آموزان پایه اول، تجربه متفاوتی از ورود به مدرسه و یادگیری داشته باشند.

کد مطلب 6953689

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