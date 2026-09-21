به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز فتحی قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری جشن شکوفهها و در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ورود به پایه اول ابتدایی تنها آغاز یک دوره آموزشی نیست، بلکه نخستین تجربه جدی کودکان از حضور در محیط مدرسه، برقراری ارتباط با همسالان و ورود به عرصه زندگی اجتماعی است.
وی افزود: جشن شکوفهها در مدارس شهری، روستایی و عشایری استان برگزار شد تا دانشآموزان کلاس اولی پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی، با فضای مدرسه، معلمان و محیط آموزشی آشنا شوند.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به پراکندگی جمعیت دانشآموزی در استان، گفت: حدود دو سوم دانشآموزان پایه اول ابتدایی در مناطق شهری تحصیل میکنند، اما توسعه و استمرار فعالیت مدارس در مناطق روستایی و عشایری نیز با هدف تحقق عدالت آموزشی دنبال میشود.
فتحی ادامه داد: امسال ۱۲ مدرسه عشایری جدید به مجموعه مدارس استان اضافه شده و با احتساب این مدارس، تعداد مدارس عشایری مقطع ابتدایی و متوسطه اول استان به ۵۰ مدرسه رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت ثبتنام دانشآموزان، بیان کرد: تاکنون حدود ۹۹ درصد ثبتنام دانشآموزان پایه اول و میانپایههای استان انجام شده و فرآیند پیگیری برای ثبتنام دانشآموزان باقیمانده نیز ادامه دارد.
فتحی درباره وضعیت تراکم دانشآموزی در مدارس ابتدایی استان نیز اظهار کرد: تراکم دانشآموزان در کلاسهای درس مناطق مختلف یکسان نیست و در کنار مدارس پرتراکم شهری، در برخی مناطق دوردست استان حتی مدارس تکدانشآموزی نیز فعال هستند.
وی افزود: استمرار فعالیت این مدارس، با وجود تعداد اندک دانشآموزان، برای جلوگیری از محرومیت کودکان مناطق دورافتاده از تحصیل ضروری است و آموزش و پرورش استان تلاش میکند دسترسی دانشآموزان به آموزش در همه نقاط استان حفظ شود.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان با بیان اینکه در مدارس شهری تلاش شده است ضوابط ابلاغی وزارت آموزش و پرورش در زمینه تراکم کلاسها رعایت شود، گفت: تراکم کلاسها در این مناطق حدود ۳۵ دانشآموز است، اما هدف آموزش و پرورش کاهش این میزان و حرکت به سمت شرایط مطلوبتر برای ارتقای کیفیت آموزشی است.
فتحی با اشاره به اینکه تراکم دانشآموزی استان در محدوده میانگین کشوری قرار دارد، تصریح کرد: در برخی استانها تعداد دانشآموزان کلاسها به بیش از ۳۸ نفر نیز میرسد، با این حال تراکم ۳۵ نفر نیز برای دستیابی به کیفیت مطلوب آموزشی کافی نیست و کاهش تعداد دانشآموزان کلاسها در برنامه آموزش و پرورش قرار دارد.
وی در ادامه به روند جمعیتی دانشآموزان ابتدایی اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر تعداد دانشآموزان ورودی به دوره ابتدایی روند کاهشی داشته است، اما کاهش جمعیت دانشآموزی به معنای تعطیلی یا کاهش مدارس در مناطق دوردست نیست.
فتحی تأکید کرد: حتی در دورترین نقاط استان نیز مدارس برای فراهم کردن امکان تحصیل دانشآموزان فعال خواهند بود و سیاست آموزش و پرورش بر این است که هیچ دانشآموزی به دلیل محل سکونت از فرصت تحصیل محروم نشود.
معاون آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش استان زنجان همچنین درباره تأمین نیروی انسانی مدارس ابتدایی اظهار کرد: ابلاغ همه معلمان کلاسهای ابتدایی صادر و به مدارس تحویل داده شده است و تلاش شده است سال تحصیلی جدید بدون کلاس ابتدایی فاقد معلم آغاز شود.
وی درباره وضعیت توزیع کتابهای درسی دانشآموزان ابتدایی نیز گفت: تاکنون کتابهای درسی حدود ۹۵ درصد دانشآموزان دوره ابتدایی استان تحویل داده شده و روند توزیع برای سایر دانشآموزان نیز در حال انجام است.
فتحی از اجرای زیستبوم جدید یادگیری در پایه اول ابتدایی خبر داد و گفت: امسال ۱۱ کلاس پایه اول ابتدایی استان در قالب زیستبوم جدید فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: در این طرح، علاوه بر تغییر در کتابهای درسی، شیوههای تدریس و فرآیند یاددهی ـ یادگیری نیز متناسب با رویکرد جدید تغییر میکند تا دانشآموزان پایه اول، تجربه متفاوتی از ورود به مدرسه و یادگیری داشته باشند.
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