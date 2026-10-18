سه اثر برگزیده پویش ادبی «یک واژه، یک قیام» در لرستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پویش ادبی «یک واژه، یک قیام» با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم ایثار و شهادت و فراهم کردن زمینه‌ای برای بیان اندیشه‌ها و احساسات آنان در قالب ادبیات، از سوی آفرینش‌های ادبی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان لرستان برگزار شد.

در این پویش، آثار ارسالی اعضای مراکز کانون استان توسط فاطمه عالی‌پور، کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون لرستان، بررسی و داوری شد و در نهایت سه اثر به‌عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند.

بر اساس اعلام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان، ترنم آزادی از مرکز شماره یک خرم‌آباد، مهسا احمدیان از مرکز دورود و زهرا سادات موسوی از مرکز چگنی، برگزیدگان این پویش ادبی هستند.

این پویش با بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات، در راستای ترویج مفاهیم ارزشی، تقویت مهارت‌های نویسندگی و فراهم کردن فرصت برای بروز خلاقیت‌های ادبی کودکان و نوجوانان برگزار شد.