به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد این اتحادیه حملات شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری اشغالی از جمله علیه دیپلمات‌های اروپایی را به‌ شدت محکوم می‌کند.

این موضع‌گیری یک روز پس از آن صورت گرفت که ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک گفت شهرک‌نشینان صهیونیست به غیرنظامیان فلسطینی، دیپلمات‌های اروپایی و یک شهردار فرانسوی در این منطقه حمله کرده‌اند.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفت: از اظهارات چند مقام اسرائیلی که این حملات را محکوم کردند، استقبال می‌کنیم؛ اما انتظار داریم عاملان کاملاً پاسخ‌گو باشند و اقدامات مؤثری برای جلوگیری از تداوم خشونت و آزار فلسطینیان از جمله در فصل جاری برداشت زیتون و همچنین حملات علیه روزنامه‌نگاران انجام شود.

پیش‌تر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از زخمی شدن یک عکاس خبری آمریکایی در حمله شهرک‌نشینان صهیونیست، درباره شکل‌گیری یک «بحران» در کرانه باختری هشدار داده بود.