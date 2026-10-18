به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شهرک نشینان صهیونیست عصر روز گذشته به خودروهای هیئت های سیاسی کشورهای اروپایی در روستای الطیبه واقع در شرق رام الله حمله کردند.

منابع محلی گفتند که تعدادی از این شهرک نشینان با پوشاندن چهره هایشان به سمت هیئت های سیاسی اروپایی یورش بردند.

آنها با شکستن شیشه های خودروی کنسلوگری بلژیک یکی از سرنشینان این خودرو را روی زمین پرت کردند.

روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نیز چندی قبل در گزارشی نوشت: «هایدی لوین» عکاس خبری این روزنامه در جریان حمله شهرک‌نشینان اسرائیلی به روستای ابوفلاح در شرق رام‌الله در کرانه باختری رود اردن زخمی شد و بر اثر این حمله دچار شکستگی استخوان شد.

براساس این گزارش، لوین هنگام پوشش خبری برداشت سالانه زیتون در روستای ابوفلاح در شرق رام‌الله، هدف حمله گروهی از شهرک‌نشینان نقاب‌دار قرار گرفت. این عکاس خبری جلیقه‌ای به تن داشت که نشان «مطبوعات» روی جلو و پشت آن به‌وضوح دیده می‌شد، اما مهاجمان او را به زمین انداختند، بارها لگد زدند و دوربین‌ها و تلفن همراهش را گرفتند.

واشنگتن پست نوشت: لوین برای مداوا به بیمارستانی در منطقه رام‌الله منتقل شد. او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت مهاجمان بارها به او لگد زدند و کلاه و جلیقه محافظش احتمالاً از وارد آمدن آسیب‌های شدیدتر جلوگیری کرده است.

براساس این گزارش، شاهدان اعلام کردند ده‌ها شهرک‌نشین نقاب‌دار از تپه‌ای در نزدیکی روستا پایین آمدند، درختان زیتون را آتش زدند و به سوی فلسطینیانی که مشغول برداشت محصول بودند، سنگ پرتاب کردند. در جریان این حمله، خبرنگاران حاضر در محل نیز مجبور به ترک محل شدند.