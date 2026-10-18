رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: ۷۰۰ نیروی پرستاری کم داریم

به گزارش خبرنگار مهر٬ اله کرم اخلاقی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار اظهار کرد: با وجود فعالیت حدود سه هزار پرستار در استان، همچنان حدود ۷۰۰ نیروی پرستاری کمبود داریم و دانشگاه درصدد است با تدوین طرح جامع مسکن پرستاران و کادر سلامت، به‌روزرسانی اضافه‌کار و تعرفه‌ها و پیگیری رفع اختلاف پرداختی با صنعت نفت و پتروشیمی، ماندگاری این نیروها را افزایش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: ورودی دانشکده پرستاری استان سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ نفر است، اما بسیاری از نیروهایی که فارغ‌التحصیل می‌شوند به دلیل دریافتی کم و مطالباتی که می‌تواند گریبان گیر آنان شود، استقبال چندانی برای ورود به سیستم خدمت‌رسانی و حتی گذراندن دوره طرح ندارند و این یکی از چالش‌های استان است اما با طرح‌هایی که در دست اقدام داریم امیدواریم این چالش‌ها برطرف شود.

اخلاقی درباره اضافه‌کار و تعرفه پرستاران گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تلاش کرده است اضافه‌کار و تعرفه‌های این عزیزان را به‌روزرسانی کند، اما این اقدام را شاخصی برای خود در نظر نمی‌گیرد، زیرا وظیفه دانشگاه است که مزایای حداقلی این قشر زحمتکش را به‌روز در اختیارشان قرار دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از آماده‌سازی طرح جامع مسکن پرستاران و کادر سلامت خبر داد و گفت: امیدواریم با مساعدت استاندار، این طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب شود و بتوانیم این نوید را به همکاران، به‌ویژه نیروهای جدید و نیروهای طرحی بدهیم که حداقل ممکن برای زندگی اولیه خود را بدون دغدغه داشته باشند و این طرح می‌تواند ماندگاری نیروی پرستاری را افزایش دهد.

اخلاقی تفاوت دریافتی در مراکز درمانی دانشگاه با صنعت نفت و پتروشیمی را یکی دیگر از چالش‌های عمده حوزه سلامت استان و کادر پرستاری دانست و گفت: در یکی از مناطق جنوبی استان، نیروی پرستاری با تمام مزایا کمتر از چهل میلیون تومان دریافتی دارد، در حالی که پرداختی‌های حوزه نفت و پتروشیمی قابل مقایسه با این عزیزان نیست، این تبعیض باید با ورود وزیر بهداشت و پیگیری شخص رئیس‌جمهور برطرف شود تا ماندگاری نیروها بهبود یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از برنامه دانشگاه برای اختصاص ردیف مشخص به گروه پرستاری در مناطق کم برخوردار خبر داد و گفت: همان‌گونه که پزشکان به مناطق کم برخوردار فرستاده می‌شوند، می‌توان پرستاران را نیز ستاره‌دار کرد تا مشخص باشد پرستاری که وارد سیستم می‌شود، در آینده در کدام منطقه خدمت خواهد کرد و به‌ویژه اگر بومی همان منطقه باشد، بخش زیادی از مشکلات برطرف می‌شود.

اخلاقی با اعلام موافقت کامل با تصویب تعرفه پرستاری گفت: به محض تصویب تعرفه پرستاری به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و دانشگاه نیز آن را اجرا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به سختی شب‌کاری پرستاران افزود: ما نیز پزشک هستیم و به نوعی شب‌کاری داشته و داریم، اما قشر پرستار با توجه به نسبت پرستار به تخت در کشور و استان، زحمت زیادی می‌کشد، به جرات می‌توان گفت یکی از پرستاران ما به اندازه حداقل پنج پرستار در خارج از کشور کار می‌کند.