به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو بعدازظهر یکشنبه در دیدار با سرپرست جدید اداره کل دیوان محاسبات استان قم اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، افزایش بهره‌وری، اصلاح شیوه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای استان ضرورت دارد.



وی افزود: سال گذشته تنها یک طرح مولدسازی به ارزش ۱۶۰ میلیارد ریال در استان قم اجرا شد، اما امسال ظرفیت مولدسازی اموال غیرمنقول به بیش از یک همت رسیده است که می‌توان از منابع حاصل از آن برای تکمیل پروژه‌های مورد نیاز استان استفاده کرد.



استاندار قم با اشاره به اهمیت تأمین مالی طرح‌های زیرساختی استان بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های فاضلاب، تکمیل فرودگاه و اجرای سایر پروژه‌های عمرانی به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند بخشی از نیازهای اعتباری این طرح‌ها را تأمین کند.



بهنام‌جو با تأکید بر نقش دستگاه‌های نظارتی در تسهیل روند اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: نظارت پیشگیرانه و ارائه راهنمایی‌های قانونی در مراحل مختلف اجرای طرح‌ها، ضمن کاهش احتمال بروز تخلفات و خطاهای اجرایی، زمینه پیشبرد سریع‌تر برنامه‌های عمرانی را فراهم می‌کند.



مولدسازی باید به تکمیل پروژه‌های استان کمک کند



وی با تشریح وضعیت تأمین مالی طرح‌های فاضلاب قم گفت: برآورد اولیه هزینه احداث تصفیه‌خانه فاضلاب مورد نیاز استان حدود ۳ همت بود که این رقم اکنون به حدود ۳.۵ همت افزایش یافته است و تأمین اعتبار این پروژه در سال جاری از محل مولدسازی دارایی‌های شرکت آب و فاضلاب دنبال می‌شود.



استاندار قم با اشاره به تناسب نداشتن ظرفیت موجود تصفیه‌خانه فاضلاب با جمعیت استان خاطرنشان کرد: زیرساخت فعلی برای جمعیتی حدود ۴۵۰ هزار نفر پیش‌بینی شده است، در حالی که جمعیت قم از یک میلیون نفر فراتر رفته و این اختلاف، ضرورت توسعه تأسیسات فاضلاب را بیش از گذشته نمایان می‌کند.



بهنام‌جو همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع مالی فرودگاه قم اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و تعهداتی در حدود ۸۰۰ میلیارد تومان نیز وجود دارد که بخشی از منابع مورد نیاز آن از محل مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و مولدسازی دارایی‌ها تأمین می‌شود.



وی ادامه داد: در همین راستا، سازوکار تأمین حدود ۱۳ همت برای تکمیل و بهره‌برداری از فرودگاه قم از طریق مولدسازی در حال آماده‌سازی است تا امکان تأمین منابع مورد نیاز این پروژه فراهم شود.



استاندار قم با بیان اینکه تحقق طرح‌های عمرانی به استفاده هدفمند از منابع موجود نیاز دارد، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی برای رفع موانع قانونی و مالی پروژه‌ها تأکید کرد.



نظارت پیشگیرانه، احتمال خطا را کاهش می‌دهد



وی افزود: هر اندازه ارتباط و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مستمرتر باشد، احتمال بروز اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای برنامه‌ها کاهش می‌یابد و زمینه برای پیشگیری از تخلفات پیش از شکل‌گیری مشکلات فراهم می‌شود.



استاندار قم تصریح کرد: در مواردی که سوءاستفاده مالی صورت گیرد، برخورد قاطع ضروری است، اما در کنار صیانت از قانون و منابع عمومی باید شرایطی فراهم شود که اجرای امور اداری و پیشبرد پروژه‌های مورد نیاز مردم نیز با مانع غیرضروری مواجه نشود.



بهنام‌جو با تأکید بر اهمیت حل‌وفصل مسائل در چارچوب مقررات قانونی خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات اجرایی باید با تعامل میان دستگاه‌های استان و نهادهای نظارتی بررسی شود تا ضمن جلوگیری از بروز تخلف، موانع موجود در مراحل اولیه شناسایی و برطرف شوند.



وی تقویت امید اجتماعی و استمرار خدمت‌رسانی به مردم را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.



شرایط قم به برنامه‌ریزی متناسب نیاز دارد



استاندار قم با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان گفت: قم به دلیل برخورداری از جایگاه ملی و مذهبی، پذیرای شمار قابل توجهی از زائران و مهاجران است و همین مسئله، مسئولیت‌های استان را در حوزه‌هایی همچون مسکن، اشتغال و مسائل اجتماعی افزایش داده است.



بهنام‌جو افزود: حجم رویدادها و مأموریت‌های ملی و استانی در قم با بسیاری از مناطق دیگر تفاوت دارد و اداره امور استان مستلزم اتخاذ رویکردهایی متناسب با این شرایط و استفاده از روش‌های کارآمدتر در برنامه‌ریزی و اجراست.



وی با اشاره به محدودیت‌های مالی دستگاه‌های اجرایی بر ضرورت توجه به وضعیت نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: فراهم کردن زمینه حفظ انگیزه کارکنان و حمایت از آنان، در کنار مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری، برای تداوم ارائه خدمات مطلوب به مردم اهمیت دارد.



استاندار قم همچنین از برنامه اختصاص یکی از سالن‌های اتاق بازرگانی استان به نمایشگاه دائمی تولیدات قم خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی استان و فراهم کردن زمینه مناسب‌تر برای عرضه محصولات بومی دنبال می‌شود.



بهنام‌جو خاطرنشان کرد: معرفی توانمندی‌های تولیدی استان و حمایت از فعالان اقتصادی می‌تواند به تقویت بازار محصولات بومی کمک کند و زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم آورد.

