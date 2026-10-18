مهلت خوداظهاری مددجویان ایلامی برای کالابرگ الکترونیکی تا ۲۷ مهرماه

ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پیرو سیاست‌های حمایتی جدید و ضرورت صیانت از معیشت خانوارها، فرآیند خوداظهاری مددجویان برای برخورداری از مزایای طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه شارژ اعتبار کالابرگ منوط به تکمیل این مرحله محسوب می‌شود، افزود: تمامی خانوارهای تحت حمایت باید پیش از پایان مهلت تعیین‌شده با مراجعه به سامانه مربوطه، تقاضای افزایش اعتبار خود را ثبت کنند تا از این حمایت معیشتی باز نمانند.

مرادی پویانی با تأکید بر لزوم تسریع در اطلاع‌رسانی تصریح کرد: کارشناسان دفاتر کمیته امداد در سراسر استان موظف هستند تا راهنمایی‌های لازم را در اختیار مراجعان قرار دهند و ارتباط مستمری با خانوارهای تحت پوشش برای اطلاع از وضعیت ثبت‌نام آنان داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام با اشاره به اهداف این طرح خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این برنامه، بهبود وضعیت معیشتی اقشار نیازمند و تأمین بخشی از نیازهای اساسی آنان محسوب می‌شود و همکاری مددجویان در این فرآیند، تسریع‌کننده ارائه خدمات خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: از تمامی مددجویان عزیز می‌خواهیم با توجه به محدودیت زمانی باقی‌مانده، در اسرع وقت نسبت به انجام خوداظهاری اقدام کنند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام در این زمینه، با مراکز حمایتی محل سکونت خود در ارتباط باشند.