ربیعی: مسئولیت این شکست با من است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن عصر یکشنبه ۲۶ مهر در نشست خبری پس از دیدار با چادرملو اردکان اظهار داشت: بازی را بهتر شروع کردیم، نیمه اول موقعیت‌های خوبی داشتیم، یک پنالتی خراب کردیم.

وی افزود: در نیمه دوم تیم از نظر فیزیکی افت کرد؛ دیداری بود که ۳ تعویض اجباری داشتیم و اتفاقات فوتبالی به نفع ما رخ نداد.

ربیعی تصریح کرد: بهانه‌ای نداریم و کار زیاد است، امیدوارم ایرادات را برطرف کنیم و سریعا به لیگ برگردیم؛ ساختار دفاعی ما مشکل دارد و زمان تمرین آنچنانی نداریم چرا که فاصله بین مسابقات کم است.

سرمربی تیم فوتبال گفت: ساختار دفاعی فقط به دفاع مربوط نمی‌شود، مصدومیت امیرحسین جدی اتفاق ناگواری بود؛ تیم پزشکی گزارش خواهد داد، ابوالفضل حسینی‌فر نیز مصدوم شد، قبلا هم مختاری را مصدوم داشتیم.

وی ادامه داد: تیم باید با شدت بالاتر فوتبال بازی کند و این نوسانات پیش بیاید؛ نباید به تیم فشار وارد کنیم، باید به اندازه داده‌ها انتظار بازخورد داشته باشیم، این باخت به گردن من است و ربطی ندارد که ۲ روز است به این تیم آمدم.

ربیعی تصریح کرد: مدیریت باشگاه قول داده است تا کیفیت چمن زمین تمرین و ورزشگاه فولادشهر بهبود یابد؛ ذوب‌آهنی که امروز دیدید مسؤلیت همه چیزش با من است، زمان می‌برد اما قطعا شرایط تیم بهتر خواهد شد، از نظر دیگر اعضای کادرفنی نیمه اول نسبت به بازی‌های گذشته ذوب‌آهن بهتر بود.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: تیم از نظر روانی عصبانی است و بعد از گل افت می‌کند که باید این مسائل نیز درست شود؛ تصمیم زدن پنالتی با بازیکنان بود و دخالتی نداشتم، امیدوارم محمدجواد محمدی در بازی‌های آینده جبران کند.