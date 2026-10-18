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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

دستگیری ۱۳ عامل نزاع دسته‌جمعی در پلدختر

دستگیری ۱۳ عامل نزاع دسته‌جمعی در پلدختر

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر از دستگیری ۱۳ نفر در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی و اخلال در آرامش شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی عصر امروز یکشنبه اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی و سلب آسایش شهروندان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: واحدهای گشت انتظامی با حضور سریع و به‌موقع در محل درگیری، ۱۳ نفر از عوامل نزاع را دستگیر کردند و به این درگیری پایان دادند.

فرمانده انتظامی پلدختر ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

کرمی‌چگنی با اشاره به اینکه افراد درگیر، اختلافات شخصی را انگیزه نزاع عنوان کرده‌اند، تأکید کرد: پلیس به‌عنوان حافظ امنیت مردم، اجازه هنجارشکنی و برهم زدن نظم و آرامش عمومی را نمی‌دهد و با افرادی که مرتکب چنین اقداماتی شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6981886

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