به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول کرمی‌چگنی عصر امروز یکشنبه اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی و سلب آسایش شهروندان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: واحدهای گشت انتظامی با حضور سریع و به‌موقع در محل درگیری، ۱۳ نفر از عوامل نزاع را دستگیر کردند و به این درگیری پایان دادند.

فرمانده انتظامی پلدختر ادامه داد: افراد دستگیرشده پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند و با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

کرمی‌چگنی با اشاره به اینکه افراد درگیر، اختلافات شخصی را انگیزه نزاع عنوان کرده‌اند، تأکید کرد: پلیس به‌عنوان حافظ امنیت مردم، اجازه هنجارشکنی و برهم زدن نظم و آرامش عمومی را نمی‌دهد و با افرادی که مرتکب چنین اقداماتی شوند، قاطعانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.