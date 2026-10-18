به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی کومیته تیمی برای حضور در اردوی تیم ملی اعزامی به جام جهانی کاراته، امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) با حضور مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد.

وهاب شاهمیر، حامد اکبری و محمدرضا گیلانپور نفرات برتر این انتخابی بودند که جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

نخستین مرحله اردوی تیم ملی برای حضور در جام جهانی، از صبح فردا (۲۷ مهرماه) در مرکز آموزش تیم‌های ملی در مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز می‌شود

علی‌اصغر آسیابری، صالح اباذری، مرتضی نعمتی، محمود نعمتی، مهدی عاشوری، اسماعیل معتمدی و مهدی گنج‌زاده دیگر ملی‌پوشان کومیته تیمی هستند که در این اردو حضور خواهند داشت.

همچنین با تصمیم کادر فنی، امیرعباس بیگ‌محمدلو نیز به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شد.