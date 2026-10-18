به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ ) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به استماع گزارش رئیس سازمان نظام پرستاری در مورد مسائل حوزه پرستاری کشور و بررسی مطالبات معیشتی و ساختاری پرستاران، گفت: متاسفانه هر سال با ارسال پیام تبریک به پرستاران، ارادت خود را به این قشر اعلام می‌کنیم اما اکتفا کردن به پیام تبریک، دور از درک شرایط پرستاران و حتی بی‌احترامی به تلاش‌های آنان است.

پرستاران باید در عمل شاهد حمایت قوای سه‌گانه باشند

وی با بیان اینکه پرستاران باید در عمل شاهد حمایت قوای سه‌گانه باشند، افزود: مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قوه مجریه در زمینه اجرای قوانین و پرداخت مطالبات و قوه قضاییه در صیانت از شان و منزلت پرستاران و رسیدگی به آسیب‌هایی که ممکن است در نظام سلامت متوجه آنان شود باید از پرستاران حمایت کنند.

اسحاقی با تاکید بر ضرورت اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصریح کرد: اصرار داریم اصلاح این ماده در دستور کار مجلس قرار گیرد، این لایحه مدتی است در انتظار اعلام وصول در صحن علنی مجلس است و از رئیس مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه درخواست کرده‌ایم با پیگیری این موضوع، در عمل نشان دهند که قدردان تلاش‌ها و مجاهدت‌های پرستاران هستند.

وی ادامه داد: در صورت طرح اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در صحن علنی و تصویب آن، می‌توان بخشی از مشکلات و مطالبات پرستاران را پیگیری و برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری مطالبات پرستاران

اسحاقی همچنین از تشکیل کمیته‌ای به ریاست سید محمد جمالیان و متشکل از فاطمه محمدبیگی و اسدالله چراغی اعضای کمیسیون بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان اداری و استخدامی برای پیگیری مطالبات پرستاران در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: این کمیته موظف شده است موضوعاتی از جمله استنکاف از اجرای قانون، ترک فعل، سوءمدیریت و نحوه برخورد دولت با پرستاران را بررسی و پیگیری کند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: در مواردی که تحقق مطالبات پرستاران نیازمند هماهنگی میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور است باید هماهنگی‌های لازم انجام شود تا تکالیف قانونی اجرا و حقوق این قشر محقق شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: از نگاه کمیسیون، قدردانی از پرستاران نباید صرفا به پیام تبریک در روز پرستار محدود شود بلکه این قدردانی باید در اقدامات عملی، اجرای قوانین و رسیدگی موثر به مطالبات و مشکلات آنان نمود پیدا کند.

تصویب طرح توسعه امداد جاده‌ای هلال احمر و سازمان فوریت های پیش بیمارستانی با اخذ یک درصد از حق بیمه شخص ثالث

این نماینده مجلس در ادامه از تصویب طرح توسعه امداد جاده‌ای هلال احمر و سازمان فوریت های پیش بیمارستانی با اخذ یک درصد از حق بیمه شخص ثالث در نشست امروز کمیسیون خبر داد و گفت: در این طرح، اختصاص یک درصد از حق بیمه شخص ثالث خودروها برای توسعه ظرفیت‌های امدادی و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: بر اساس ماده واحده این طرح، یک درصد به حق بیمه شخص ثالث خودروهای کشور اضافه می‌شود و مبلغ حاصل پس از گردش خزانه به حساب جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور واریز خواهد شد.

اسحاقی با اشاره به نیاز کشور به افزایش ظرفیت کمی و کیفی پایگاه‌های امدادی هلال احمر و اورژانس، افزود: با وجود این نیاز، در زمینه تامین منابع برای ارتقای این پایگاه‌ها با مشکلاتی مواجه هستیم و لازم است منابع مشخصی برای توسعه خدمات امداد جاده‌ای و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی، زمینه ارتقای ظرفیت و کیفیت خدمات پایگاه‌های هلال احمر و اورژانس کشور فراهم شود.