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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۴

پرستاران و بهیاران تنگ‌ارم تجلیل شدند

پرستاران و بهیاران تنگ‌ارم تجلیل شدند

بوشهر- بخشدار ارم از پرستاران و بهیاران مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم تجلیل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر یکشنبه با حضور در مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم، ضمن دیدار با پرستاران، بهیاران و کادر درمان این مرکز، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

بخشدار ارم در این بازدید با اشاره به اهمیت نقش پرستاران و بهیاران در نظام سلامت، بر ضرورت حمایت از کادر درمان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

وی خدمات مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم را در حوزه‌های مراقبت‌های اولیه سلامت، واکسیناسیون، مراقبت مادر و کودک، بیماری‌های مزمن، خدمات اورژانسی و سلامت خانواده حائز اهمیت دانست و گفت: پرستاران و بهیاران با حضور مستمر و شبانه‌روزی خود، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و افزایش رضایت مردم ایفا می‌کنند.

بخشدار ارم در ادامه این بازدید، از بخش‌های مختلف مرکز جامع سلامت تنگ ارم بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات، تعداد نیروهای انسانی، تجهیزات و نیازهای موجود قرار گرفت.

وی با تأکید بر پیگیری مشکلات و کمبودهای حوزه سلامت بخش ارم، اعلام کرد: مدیریت بخش ارم از هیچ تلاشی برای همکاری با شبکه بهداشت و درمان و رفع دغدغه‌های کادر سلامت دریغ نخواهد کرد.

پرستاران و بهیاران تنگ‌ارم تجلیل شدند

بخشدار ارم بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه سلامت برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

جمعی از پرستاران و بهیاران مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم نیز ضمن تقدیر از حضور بخشدار، به بیان مسائل و پیشنهادهای خود درخصوص بهبود خدمات رسانی پرداختند.

در این بازدید، بخشدار ارم با اهدای دسته گل به پرستاران و بهیاران، از زحمات آنان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان شهر تنگ ارم و روستاهای تابعه قدردانی کرد.

مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم از مراکز مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بخش ارم شهرستان دشتستان است که به صورت شبانه‌روزی به ساکنان شهر تنگ ارم و روستاهای اطراف خدمات ارائه می‌دهد. تقدیر از پرستاران و بهیاران این مرکز با اهدای دسته گل، در راستای ارج نهادن به تلاش‌های کادر درمان و تقویت روحیه خدمت‌رسانی انجام شد.

کد مطلب 6982051

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