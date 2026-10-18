به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری عصر یکشنبه با حضور در مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم، ضمن دیدار با پرستاران، بهیاران و کادر درمان این مرکز، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

بخشدار ارم در این بازدید با اشاره به اهمیت نقش پرستاران و بهیاران در نظام سلامت، بر ضرورت حمایت از کادر درمان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ارائه خدمات مطلوب به مردم تأکید کرد.

وی خدمات مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم را در حوزه‌های مراقبت‌های اولیه سلامت، واکسیناسیون، مراقبت مادر و کودک، بیماری‌های مزمن، خدمات اورژانسی و سلامت خانواده حائز اهمیت دانست و گفت: پرستاران و بهیاران با حضور مستمر و شبانه‌روزی خود، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه و افزایش رضایت مردم ایفا می‌کنند.

بخشدار ارم در ادامه این بازدید، از بخش‌های مختلف مرکز جامع سلامت تنگ ارم بازدید کرد و در جریان روند ارائه خدمات، تعداد نیروهای انسانی، تجهیزات و نیازهای موجود قرار گرفت.

وی با تأکید بر پیگیری مشکلات و کمبودهای حوزه سلامت بخش ارم، اعلام کرد: مدیریت بخش ارم از هیچ تلاشی برای همکاری با شبکه بهداشت و درمان و رفع دغدغه‌های کادر سلامت دریغ نخواهد کرد.

بخشدار ارم بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه سلامت برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تأکید کرد.

جمعی از پرستاران و بهیاران مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم نیز ضمن تقدیر از حضور بخشدار، به بیان مسائل و پیشنهادهای خود درخصوص بهبود خدمات رسانی پرداختند.

در این بازدید، بخشدار ارم با اهدای دسته گل به پرستاران و بهیاران، از زحمات آنان در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به ساکنان شهر تنگ ارم و روستاهای تابعه قدردانی کرد.

مرکز شبانه‌روزی جامع سلامت تنگ ارم از مراکز مهم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در بخش ارم شهرستان دشتستان است که به صورت شبانه‌روزی به ساکنان شهر تنگ ارم و روستاهای اطراف خدمات ارائه می‌دهد. تقدیر از پرستاران و بهیاران این مرکز با اهدای دسته گل، در راستای ارج نهادن به تلاش‌های کادر درمان و تقویت روحیه خدمت‌رسانی انجام شد.