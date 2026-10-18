به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدرئوف موسوی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه خلخال اظهار کرد: معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هیچ مسئولیتی در قبال پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب غیرمجاز این استان ندارد ولی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجاز از انواع خدمات حمایتی این اداره کل از قبیل پوشش بیمه‌ای صندوق هنر ،تسهیلات بانکی و دیگر خدمات بهره‌مند هستند.

وی با توصیه به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای مجاز خلخال برای داشتن تعامل به جای تقابل با یکدیگر برای پیشبرد اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار کرد: در حالی که دشمن با تمام توان خود در تلاش برای پیشبرد اهداف فرهنگی خود در جامعه نظام اسلامی ایران است ،خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز وظیفه سنگینی در مقابله به مثل با رسانه‌های مهاجم و با تولید محتوای مناسب را دارند.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: معاونت فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت‌ کانال‌های فعال در فضای مجازی استان را نداشته و رسیدگی به امور مربوط به نوع و نحوه فعالان فضای مجازی در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی استان اردبیل است.

موسوی انتقاد را بخشی از وظایف لاینفک خبرنگاران و اصحاب رسانه اعلام کرد و افزود: در عین حال انتقاد سازنده عاری از تخریب و توهین همراه با شنیدن و بازنشر صحبت‌های فرد انتقاد شونده از جمله رسالت‌های یک خبرنگار و فعال رسانه‌ای است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با اشاره به درخواست تشکیل انجمن‌های ادبی و فرهنگی در شهرستان‌های مختلف استان ادامه داد: انجمن‌های فعال در صورت کسب مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از انواع خدمات حمایتی این اداره کل بهره‌مند می‌شوند.

گفتنی است استان اردبیل با بیش از یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان در شمال غرب ایران و مرز جمهوری آذربایجان و در همسایگی استان‌های گیلان، زنجان و آذربایجان شرقی واقع شده و صدا و سیما، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نمایندگی سایر خبرگزاری‌ها و پایگاه‌ها و رسانه‌های خبری مکتوب و دیجیتال متعددی در این استان فعال است