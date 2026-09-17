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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

پرداخت ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در مشگین شهر

پرداخت ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در مشگین شهر

مشگین شهر- فرماندار مشگین‌شهر از پرداخت ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی به متقاضیان واجدالشرایط توسط بانک‌های عامل این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی در جمع اعضای کارگروه اشتغال و رؤسای بانک‌های عامل شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: مبلغ ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی برای متقاضیان واجدالشرایط توسط بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

وی افزود: این تسهیلات به ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه جامع تسهیلات و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تک) و معرفی‌شدگان به بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

فرماندار مشگین‌شهر در ادامه از بانک‌های عامل خواست در اخذ تضامین بانکی برای جوانان و متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی به حداقل‌ها اکتفا کنند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حتماً متقاضیان واجدالشرایط را با هدف بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک‌ها معرفی کند.

بخشی تصریح کرد: این تسهیلات بانکی در حوزه‌های جهاد کشاورزی، صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون و میراث فرهنگی قابل معرفی است.

وی خاطرنشان کرد: عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی ارزیابی شده و آن دسته از بانک‌هایی که در این بخش عملکرد مطلوبی داشته باشند، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6949910

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