پرداخت ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در مشگین شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی در جمع اعضای کارگروه اشتغال و رؤسای بانکهای عامل شهرستان مشگینشهر اظهار کرد: مبلغ ۴۹۶ میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی برای متقاضیان واجدالشرایط توسط بانکهای عامل پرداخت میشود.
وی افزود: این تسهیلات به ثبتنامکنندگان در سامانه جامع تسهیلات و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (تک) و معرفیشدگان به بانکها پرداخت خواهد شد.
فرماندار مشگینشهر در ادامه از بانکهای عامل خواست در اخذ تضامین بانکی برای جوانان و متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی به حداقلها اکتفا کنند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حتماً متقاضیان واجدالشرایط را با هدف بهرهمندی از این تسهیلات به بانکها معرفی کند.
بخشی تصریح کرد: این تسهیلات بانکی در حوزههای جهاد کشاورزی، صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعاون و میراث فرهنگی قابل معرفی است.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی ارزیابی شده و آن دسته از بانکهایی که در این بخش عملکرد مطلوبی داشته باشند، مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.
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